Трагедія повторюється: в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру

У Мінкульті оголосили про проведення тематичних заходів

Щороку 29-30 вересня відбувається вшанування пам'яті трагедії в Бабиному Яру, одному з найвідоміших місць свідків нацистських злочинів. Однойменне урочище на північно-західній околиці Києва стало місцевісцю, де у 1941 році за кілька днів нацисти розстріляли більш ніж 30 тисяч євреїв. А за два роки окупації кількість жертв в урочищі сягнула 100 тисяч людей.

З тих подій минув вже 81 рік. І тепер знову ж таки посеред Європи повторюються такі ж жахливі події. Про це нагадав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Здавалося, це жахіття залишилося назавжди в минулому. Але через 81 рік в Україні, у центрі Європи, це знову повторилося. Розстріли, масові поховання. Ті, хто влаштовував геноцид у 1941-му, і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му, — однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента України також прокоментували трагічні події. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив у своєму Telegram-каналі, що ті, хто зараз намагаються повторити злочини фашистів в Україні, обов'язково будуть покарані.

"Бабин Яр. Місце кривавого нацистського злочину. Ми пам‘ятаємо і ніколи не забудемо. У той час, коли росія повторює злочини фашистів… Коли є реальні факти геноциду проти українського народу, ми пам‘ятаємо і разом з цивілізованим світом покараємо за спроби повторити жахливі епізоди історії", — розповів Єрмак.

Прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики на офіційному сайті анонсувало пам'ятні заходи до Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру. Серед них — проведення спільної міжрелігійної молитви біля символічної синагоги "Місце для роздумів і міжрелігійний захід поруч із пам’ятником "Менора" у Києві.

"Цього року усі події об'єднані однією концепцією "Роковини в часи болю". Це свідчення того, що біль не в минулому, він живий — це жива рана в душі кожної свідомої людини за кожну трагедію і загублене життя", — пишуть у прес-службі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, СБУ розсекретила архіви з допитами свідків злочинів фашистів, зокрема і щодо трагедії в Бабиному Яру.

Крім того, минулого року в Бабиному Яру пройшли пам'ятні заходи, де зібралося багато політичних та громадських діячів. З промовою також виступив президент України Володимир Зеленський.