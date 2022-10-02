На пенсію у 55 років: хто в Україні має право піти на відпочинок достроково

Піти на пенсію можна і достроково, але не всім

Навіть попри постійне збільшення вимог до трудового стажу, в Україні залишається частина громадян, яким дозволяється піти на пенсію у 55 років.

Як повідомляється в матеріалі ТСН, для того, щоб українцям у 2022 році піти на пенсію у 60 років їм необхідно мати 30 років трудового стажу, а якщо вони хочуть піти у 65, то треба мати хоча б 15 років стажу.

Водночас для частини громадян нашої країни залишається можливість піти на пенсію у 55 років, проте для цього треба мати не менше 30 років стажу та 12 із них проведених на роботі зі шкідливими умовами. У зазначений термін також входить час навчання цієї професії.

До таких професій належать, наприклад, шахтарі чи газозварювальники на будівництві, з повним переліком можна ознайомитись у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомлялося раніше, українці, які не мають трудового стажу, не зможуть отримувати пенсії, проте навіть у такому разі вони можуть розраховувати на отримання допомоги від держави. Варто зазначити, що через російське вторгнення для багатьох громадян буде проблематичним вийти на пенсію в 60 років.