На пенсию в 55 лет: кто в Украине имеет право уйти на отдых досрочно

Уйти на пенсию можно и досрочно, но не всем

Даже несмотря на постоянное увеличение требований к наличию трудового стажа, в Украине остается часть граждан, которым разрешается уйти на пенсию в 55 лет.

Как сообщается в материале ТСН, для того, чтобы украинцам в 2022 году уйти на пенсию в 60 лет им необходимо иметь 30 лет трудового стажа, а если они хотят уйти в 65, то надо иметь хотя бы 15 лет стажа.

Вместе с тем для части граждан нашей страны остается возможность уйти на пенсию в 55 лет, однако для этого надо иметь не менее 30 лет стажа и 12 из них проведенных на работе, с вредными условиями. В указанный срок также входит и время обучения этой профессии.

К таковым профессиям относятся, например, шахтеры или газосварщики на строительстве, с полным перечнем можно ознакомиться в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как сообщалось ранее, украинцы, которые не имеют трудового стажа, не смогут получать пенсии, впрочем, даже в таком случае они могут рассчитывать на получение помощи от государства. Стоит отметить, что из-за российского вторжения для многих граждан будет проблематичным выйти на пенсию в 60 лет.