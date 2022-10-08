У росії встановили водія вантажівки, що вибухнула на Кримському мосту: що про нього відомо

Чоловік перестав виходити на зв’язок із родичами ще 6 жовтня

За кермом вантажівки, яка за попередньою версією вибухнула на Кримському мосту, міг перебувати 52-річний Махір Юсубов.

Як повідомив телеграм-канал Mash, чоловік є дядьком Бориса Юсубова, якому належала ця вантажівка. Сам він родом із Казані, але в останні роки жив із родиною у Краснодарі.

Зазначається, що протягом вересня ця фура колесила Краснодарським краєм, а в Крим чоловік зібрався вперше.

Двоюрідний брат чоловіка каже, що той займався вантажними перевезеннями: возив фрукти, продукти та інші товари, а працював на Колгоспному ринку.

"Його родич думає, що Юсубова могли підставити — той нібито ніколи не дружив ні з ким поганим, постійно тримав зв’язок із кузеном і дзвонив йому. Він розповідав днями, що збирається до Криму. Родич здивувався, бо зазвичай той їздив в інший бік. — Камишин, Волгоград", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Махір Юсубов не виходив на зв’язок із родичами з 6 жовтня.

8 жовтня о 5:52 його вантажівка заїхала на міст, а о 6:05 стався вибух. Додзвонитися до нього неможливо.

Нагадаємо, на записах з камер видно, що вибух стався, коли вантажівка проїжджала повз потяг з паливом. При цьому обставини вибуху вже викликали багато питань, адже відомо, що охорону мосту посилили через війну, а всі вантажівки проганяють через рентген. Однак цю фуру чомусь вирішили не оглядати.

У ЗМІ вже з’явилися чутки про те, що цей вибух справа СБУ, хоча сама спецслужба цю інформацію не підтверджувала, але прокоментувала це віршем.

Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив думку, що вибух був влаштований самими росіянами на тлі конфлікту між ФСБ і Міноборони, що зростає.