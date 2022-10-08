В россии установили водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту: что о нем известно

Мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще 6 октября

За рулем грузовика, который по предварительной версии взорвался на Крымском мосту, мог находиться 52-летний Махир Юсубов.

Как сообщил телеграм-канал Mash, мужчина является дядей Бориса Юсубова, которому принадлежал этот грузовик. Сам он родом из Казани, но в последние годы жил с семьей в Краснодаре.

Отмечается, что в течение сентября эта фура колесила по Краснодарском краю, а в Крым мужчина собрался впервые.

Двоюродный брат мужчины говорит, что тот занимался грузоперевозками: возил фрукты, продукты и другие товары, а работал на Колхозном рынке.

"Его родственник думает, что Юсубова могли подставить — тот якобы никогда не дружил ни с кем плохим, постоянно держал связь с кузеном и звонил ему. Он рассказывал на днях, что собирается в Крым. Родственник удивился, потому что обычно тот ездил в другую сторону — Камышин, Волгоград", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Махир Юсубов не выходил на связь с родственниками с 6 октября.

8 октября в 5:52 его грузовик заехал на мост, а в 6:05 произошел взрыв. Дозвониться к нему невозможно.

Напомним, на записях с камер видно, что взрыв произошел, когда грузовик проезжал мимо поезда с топливом. При этом обстоятельства взрыва уже вызвали много вопросов, так известно, что охрану моста усилили из-за войны, а все грузовики прогоняют через рентген. Однако эту фуру почему-то решили не осматривать.

В СМИ уже появились слухи о том, что этот взрыв дело рук СБУ, хотя сама спецслужба эту информацию не подтверждала, но прокомментировала это стихом.

Между тем советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил мнение, что взрыв был устроен самими россиянами на фоне растущего конфликта между ФСБ и Минобороны.