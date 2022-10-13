росіяни зміцнюють лінії оборони: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти стягують сили та активно будують траншеї

Ситуація на фронті за добу не зазнала радикальних змін. Російські окупанти продовжують атакувати на Донеччині — точаться бої в районі Бахмута, Авдіївки, Красногорівки.

Як зазначає Інститут вивчення війни у звіті, росіяни заявили про оборонні операції в районі Сватове, Кремінній, а також про бої на північному заході та заході Херсонської області. Ворог може посилювати лінію оборони у західній частині Запорізької області.

Карта боїв в Україні

Схід України

Навколо Сватового ситуація напружена — російські джерела заявляють про продовження українського контрнаступу, нібито українські військові вийшли до околиць Вільшани (Харківська область), а також зміцнюють позиції у Дворічній. Український Геншаб про просування не повідомляв, зазначивши обстріл на цьому напрямку. На лінії Сватове-Кремінна ворог намагається контратакувати та зміцнює оборону. Копаються траншеї, мінуються території. Ворог може контратакувати на захід від Кремінної, щоб затримати просування військ, вважають аналітики, і виграти час, щоб оборонні позиції були зміцнені, а російські частини поповнили запаси.

Карта боїв в Україні

Наземні атаки в Донецькій області продовжуються як під Бахмутом, так і на північний схід та південь від міста, в районі Авдіївки, на захід від Донецької області та поблизу кордонів із Запорізькою. Ворог постійно кидає в атаку сили за тими самими напрямами, намагаючись продавити лінію української оборони.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог атакує українські позиції на південному напрямку — штурм проводили у напрямку Костромки та Сухого Ставка. Посилюється обстріл, у тому числі і за допомогою дронів, ведеться постійна розвідка українських позицій. Росіяни також заявляють про контратаки України у бік Костромки з Давидового Брода. Щодо раннього повідомлення про звільнення п’яти населених пунктів — вони знаходяться в межах 25 км від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Українські військові продовжують атакувати сили ППО, місця скупчення техніки та солдатів ворога.

Окупанти посилюють лінію фронту в Запорізькій області — про готовність до наступу заявляють пропагандистські ЗМІ Росії. По Запоріжжі могли перекинути частини 58-ї загальновійськової армії. Після вибуху на Кримському мосту лінію постачання вздовж Азовського моря дедалі частіше використовують для перевезення військових вантажів. Нагадаємо, ФСБросії заявила, що винних у вибуху виявлено — не дивно, що приплели це Україні.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні повітряні тривоги стануть тривалішими — все через повільність та непередбачуваність іранських дронів. Союзники хочуть допомогти нашій країні боротися з загрозами з повітря та передадуть системи ППО. Серед тих, хто допоможе Україні тримати своє небо чистим — Франція — передасть не лише ППО, а й артилерію.