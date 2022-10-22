Бережіться "щурів" у близькому оточенні: відомий волонтер виявив в авто трекер для стеження за собою

Українців непокоїть, що когось зацікавило пересування авто Валерій Маркуса

Ветеран війни на Сході та один із найпопулярніших серед військових-блогерів Валерій Маркус опублікував у соціальній мережі повідомлення, яке викликала тривогу у частини його підписників.

У ньому засновник благодійного фонду Markus Foundation розмістив фото трекера – приладу для відстеження руху автомобіля.

"Знайшов трекер на днищі свого автомобіля", — підписав він пост.

Пост Валерій Маркуса

Частина читачів спробувала перетворити все на жарт — мовляв, "потрібно бачити плюси в житті — якщо за тобою хтось стежить, значить, ти комусь цікавий". Також пропонувалося причепити трекер до бездомної тварини – і нехай той, хто зацікавлений у стеженні, зазнає по-справжньому головного болю.

Ще частина користувачів підійшла до справи "технічно", даючи поради про те, як з’ясувати того, хто міг поставити такий "приладчик" за різними параметрами ("обійти десяток компаній, що продають такі трекери, і по серійнику визначити, куди і кому було продано цей " і т.д.).

Деякі українці побачили у знахідці "підступи СБУ" та інших українських спецслужб, пов’язуючи інцидент з тим, що подібний пристрій було знайдено у журналіста Віталія Портніков, та висловлюючи припущення, що, можливо, "українські спецслужби – не такі вже й українські".

Але більшість читачів акаунта Маркуса в соціальній мережі всерйоз занепокоїлася, адже Валерій – "один із най легендарніших борців із руZZнею", і за ним справді можуть стежити. Причина — лише навесні Маркус залучив понад 45 млн. грн. для свого батальйону і ще 15 млн. грн. для 30-ї бригади, допомагаючи тим самим реформувати українську армію.

"Бережіть себе і бригаду", "Будь обережний! Зраджують свої", "Бережіть себе, у вас дуже багато роботи", "Десь поруч щури, завелися зрадники", "Будь обережний, погляд май як у орла, все примічай, ти нам потрібний живим», — радять українці військовому-волонтеру.

Коментарі користувачів Мережі

Найбільш слушним, ймовірно, можна вважати пораду про те, що Валерію Маркусу та його фонду потрібна своя служба безпеки, або хоча б прилади, які фіксують усе, що відбувається з його автомобілем.

"Боже, бережи кожного українця, бо люди – це майбутнє нашої країни", — пишуть у Мережі.

Звичайно, навряд чи Маркусу потрібно тепер підозрювати всіх і вся, але обережність ще нікому не заважала, тим більше під час війни, коли агенти ворога виявляють активність на найнеймовірніших рівнях.