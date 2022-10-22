Берегитесь "крыс" в близком окружении: известный волонтер обнаружил в авто трекер для слежки за собой

Украинцев беспокоит, что кого-то заинтересовало передвижение авто Валерий Маркуса

Ветеран войны на Востоке и один из самых популярных среди военных-блогеров Валерий Маркус опубликовал в социальной сети пост, который вызвал тревогу у части его подписчиков.

В нем основатель благотворительного фонда Markus Foundation разместил фото трекера – прибора для отслеживания движения средства передвижения.

"Нашел трекер на днище своего автомобиля", — подписал он пост.

Пост Валерий Маркуса

Часть подписчиков попыталась превратить все в шутку, отметив, что, дескать, "нужно видеть плюсы в жизни – если за тобой кто-то следит, значит, ты кому-то интересен". Также предлагалось прицепить трекер к бездомному животному – и пусть тот, кто заинтересован в слежке, испытает по-настоящему головную боль.

Еще часть пользователей подошла к делу "технически", давая советы о том, как выяснить того, кто мог поставить такой "приборчик" по различным параметрам ("обойти десяток компаний, продающих такие трекеры, и по серийщику определить, куда и кому был продан этот" и т.д.).

Некоторые украинцы увидели в находке "происки СБУ" и других украинских спецслужб, связывая инцидент с тем, что подобное устройство было найдено у журналиста Виталия Портников, и высказывая предположение, что, возможно, "украинские спецслужбы – не такие уж и украинские".

Но большинство читателей аккаунта Маркуса в социальной сети всерьез забеспокоилось, ведь Валерий – "один из самых легендарных борцов с руZZней", и за ним действительно могут следить. Причина — только весной Маркус привлек более 45 млн грн для своего батальона и еще 15 млн грн для 30-й бригады, помогая тем самым реформировать украинскую армию.

"Берегите себя и бригаду", "Будь осторожен! Предают свои", "Берегите себя, у вас очень много работы", "Где-то рядом крыса, завелись предатели", "Будь осторожен, взгляд имей как у орла, все примечай, ты нам нужен живым", — советуют украинцы военному-волонтеру.

Комментарии пользователей Сети

Самым же дельным, вероятно, можно считать совет о том, что Валерию Маркусу и его фонду нужна своя служба безопасности, или хотя бы приборы, которые фиксируют все происходящее с его автомобилем.

"Боже, храни каждого украинца, потому что люди – это будущее нашей страны", — пишут в Сети.

Конечно, вряд ли Маркусу нужно теперь подозревать всех и вся, но осторожность еще никому не мешала, тем более, во время войны, когда агенты врага проявляют активность на самых невероятных уровнях.