росія могла просунутися під Донецьком: актуальні карти боїв в Україні

Росіяни продовжують атаки на Донеччині та збирають сили для оборони на Херсонщині

ЗСУ та озброєння від союзників HIMARS – змусили росіян вивести війська з Чорнобаївки повністю. Прицільний вогонь з озброєння та складів боєприпасів рф тут став загальним в Україні. Повне виведення військ сталося зовсім недавно, ще у вересні там були танки та БТР. Херсонщину росія намагається обезлюдити, вигадавши "евакуацію". На місце людей заселяються російські солдати у цивільному.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це тактика віроломства, щоб створити умови для звинувачення України у завданні ударів по цивільних об’єктах під час нападу на російські військові позиції. Не варто думати, що росіяни здадуть Херсонщину — за оборону області відповідають професійні російські війська, хоча раніше ставали відомі випадки заповнення мобілізованими дірками.

На лінії Сватове-Кремінна українські військові зміцнюються та продовжують контрнаступальні дії. Під Бахмутом російські сили могли уповільнити наступ, розпочавши його у районі Вугледару. Повідомляється, що під Донецьком росіяни трохи просунулися.

Карта боїв в Україні

Схід України

Українські війська зміцнюють відвойовані позиції та продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Це важлива артерія, яка відповідає за російську логістику та постачання. Ворог вважає, що українські військові вже за 4 км від траси та за 2 км від російських позицій. Росіяни також не залишають думки повернути позиції на північному сході Харківської області та нібито ведуть "активні дії".

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході України

На Донеччині після удару по російських військах у Майорську, коли загинули близько 300 росіян і багато хто був поранений, під Бахмутом міг знизитися темп наступу — аналітики зазначають, що в даних Генштабу немає відомостей про російські атаки. Росвійська нібито розпочали наступ на Вугледар — підтвердження відео чи від Генштабу ЗСУ немає. На північ від Донецька росіянам вдалося вийти на південно-східну околицю Водяного, за даними вони захопили шматок траси і просунулися в районі Невельського і Первомайського.

Карта атак росії у Донецькій області

Південь України

У Херсонській області ще близько 40 тисяч російських військові, більшість з яких професіонали — ВДВ, сили спецоперацій, морська піхота. Вважається, що росіяни можуть зруйнувати дорогу через Каховську ГЕС, щоб уповільнити рух України через Дніпро. На західному березі Дніпра продовжують обладнати російські оборонні позиції. Як повідомляє ОК "Південь", під приводом підготовки до оборони Нової Каховки російські військові насильно виселяють людей з вулиць, що на узбережжі річки Дніпро. Подібне продовжується і за іншими населеними пунктами правобережжя. Українські військові на лінії фронту добре відпрацювали з військової техніки окупантів.

Карта контрнаступу ЗСУ на півдні

Як раніше повідомляв "Телеграф", голова ГУР Кирило Буданов вважає, що звільнити Херсон можна буде до кінця листопада. Росія стягнула сили не лише на південь, тяжке озброєння хоч і старе перекидалось і на Донецькому напрямку. Воно допомагає росіянами застосовувати тактику "вогняний вал".