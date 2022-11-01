"Це акт суїциду": Данілов жорстко відповів Медведєву на погрози ядерною зброєю

Секретар РНБО України назвав кінцеву мету демонтажу Росії

Скандальна заява заступника голови Ради безпеки росії Дмитра Медведєва про застосування ядерної зброї проти України не залишилися без відповіді від української сторони. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов порадив колишньому президентові росії повторювати як мантру кілька простих, але протверезних рядків.

Відповідь на чергові українофобські заяви медведєва український політик опублікував на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook у вівторок, 1 листопада. Данілов зазначив, що для кращого засвоєння пам’ятки, інформацію заступнику Ради безпеки росії краще повторювати щодня, мінімум три рази на добу.

За словами Данілова, Медведєву слід запам’ятати, що росія остаточно програє, а розпад рф запустив сам кремлівський режим. Усі території, які були окуповані країною агресором, будуть повернуті, і як зазначив секретар РНБО, це стосується не лише українських територій. Застосування ядерної зброї є актом суїциду для росії, оскільки якщо таке станеться, країна-окупант остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. А також Данілов назвав кінцеву мету "демонтажу росії".

"Повна денуклеаризація — кінцева мета демонтажу рф. Цей останній гнилий зуб повинен і буде вирваний з пащі розлюченої істоти. І тільки це гарантія безпеки для світу та України", — Данілов.

Відповідь Данілова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що незважаючи на суперечливі висловлювання про війну в Україні директора SpaceX та Tesla Ілона Маска, мільярдер продовжує тролити російських чиновників. Цього разу Маск підколов Дмитра Медведєва через невдачі армії Росії у війні проти нашої країни.

Також "Телеграф" писав про те, що колишній російський президент Дмитро Медведєв виступив із погрозами у бік Ізраїлю за його допомогу Україні. На його думку, допомога Ізраїлю "руйнує всі відносини з росією".