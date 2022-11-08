Скільки часу США зможуть ще озброювати Україну: експерт назвав термін

Сергій Кузан оцінив "Телеграфу" ризики зриву постачання зброї після виборів в Конгрес

Результати проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки не принесуть якоїсь кардинальної зміни в політиці Вашингтона щодо озброєння України. Тому постачання зброї для Збройних Сил продовжиться без зривів та загрози зупинки контрактів чи фінансування.

Такий прогноз "Телеграфу" озвучив військовий експерт Сергій Кузан, коментуючи питання, чи вистачить наданого США озброєння для України, аби ефективно продовжувати війну проти росії, якщо раптово Штати скоротять підтримку.

"По-перше, за весь безпековий силовий блок відповідає все ж таки президент США і його вертикаль. Відповідно, і президент Джо Байден, і міністр оборони Ллойд Остін та вся силова вертикаль, підтримують допомогу. По-друге, ті процеси, які вже запущені, працюють. Тобто, вже прийняті нормативні акти і вже виділяються кошти. Таким чином, найближчим часом (найближчі місяці) ми будемо точно отримувати всю допомогу в тих же самих об'ємах, які раніше були передбачені", — зазначає він.

Окрім того, як додав Кузан, військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів вже отримав замовлення від уряду США на виготовлення озброєння. Відтак відмотати назад або заморозити цей процес майже нереально.

"А якщо говорити про зміну політики (щодо допомоги України, — Авт.), то загалом ми бачимо підтримку Республіканської партії. Звичайно, в Палаті представників є лідер республіканців, який висловлювався і робив такі неоднозначні заяви, але це не змінить загальну політику цієї політичної сили. Здебільшого Республіканська партія підтримує якраз нас у війні і допомогу для України", — наголошує експерт.

Сергій Кузан підкреслює також, звісно, існує питання окремих прихильників експрезидента США Дональда Трампа — трампістів, "але їх на сьогоднішній день є три-чотири десятки осіб".

"Вони є, так би мовити, з крайнього правого боку. Так само є і крайні ліві. Якщо пам'ятаєте, мова йдеться про середовище колишнього президента Барака Обами, які в тій чи іншій формі виступають за такі собі завуальовані "додаткові необхідні перевірки", що, мовляв, "треба сконцентруватися на власній політиці, на покращенні рівня життя своїх громадян" тощо. Це є така типова політика ізоляціонізму, яка насправді грає на руку кремлю і Китаю. Але навіть за результатами цих виборів не буде такого аж суттєвого зміну курсу держави. Тобто так, республіканці потенційно отримають більшість в Палаті представників, їхній відсоток зростає, проте все ж таки прибічників ось такого ізоляціоністського курсу навіть в самій Республіканській партії меншість", — пояснює він.

Експерт до того ж нагадав, що всі законопроєкти, які раніше приймались Конгресом на виділення додаткових коштів для України, фінансування озброєння і т.д., діставали двопартійну підтримку.

"Іншими словами, це не було, що їх саме демократи приймали, а республіканці були проти. Тому питання України як раз об'єднує обидві партії, їхній традиційний кістяк без крайніх лівих та крайніх правих відхилень", — каже Кузан.

На його переконання, саме для такого двопартійного політичного кістяка "так званий deep state (глибинна держава) залишається все ж таки принциповим питанням, щоб підтримати Україну і не дати росії перемогти".

Нагадаємо, проміжні вибори до нижньої палати парламенту США відбудуться 8 листопада, і є ризики, що більшість там можуть отримати представники Республіканської партії, які раніше критикували адміністрацію Джо Байдена і правлячу партію щодо збільшення збройної підтримки України у війні проти рф.

"Телеграф" також повідомляв, що днями Україна нарешті отримала довгоочікуване важке озброєння з Німеччини, США та Іспанії. Зокрема, оборону України від російського агресора посилять сучасні зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.