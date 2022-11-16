В Україну доставили 3D-сканери для фіксації злочинів росії, розпочнуть з Києва

Судові експерти збиратимуть докази бездротовими пристроями, з'явилась можливість ідентифікувати окупантів

Тридцять бездротових 3D-сканерів Artec Leo з програмним забезпеченням, передані нашій країні Люксембургом, вже доставлені до України для документування воєнних злочинів росії.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталія Нестор.

"Цей 3D-сканер є унікальним, тому що на території України його ніколи не використовували. Ми вперше його привезли та будемо застосовувати. Але інші країни світу його вже використовують. Наприклад, поліція Японії взагалі має в кожному відділку цей 3D-сканер. Вони відповідно його застосовують, навіть для ідентифікації обличчя злочинців. Цим сканером наводять на особу, він відразу їм у систему передає зображення у форматі 3D високої якості, воно сканується та краще відбувається ідентифікація. Нас звісно цікавить фіксація злочинів російської федерації. У чому вона полягає? Це можуть бути ті ж самі міни, зброя, гранати, зруйновані будівлі, пошкоджені автомобілі після пострілів чи вибухів тощо. За допомогою цих сканерів це все можна відображати, збирати ці докази", — зазначає вона.

За її словами, за допомогою цих пристроїв теоретично навіть можна буде ідентифікувати і окупантів. Якщо, наприклад, будуть в наявності хороші супутникові знімки російських солдат на території України під час вторгнення рф. "Цей сканер направляється на об'єкт, якщо він буде в наявності, то ми зможемо, наприклад, підтвердити співпадіння його зовнішності з цими фотографіями", — пояснює Наталія Нестор.

Також заступник директора повідомила, що цей пристрій портативний, ручний і бездротовий. Він працює на спеціальних акумуляторах, "і не потребує ніякого з'єднання з мережею, його вистачає надовго".

"Тобто коли експерт виїжджає з цим портативним сканером, носить його в руці, направляє на об'єкт і сканує. Відповідно, це зображення передається на програмне забезпечення комп'ютера. Нам передали 30 таких сканерів разом з програмним забезпеченням. Вперше їх використають у Києві. Але оскільки у нас в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз прибрали принцип територіальності, наші експерти виїжджають в будь-яке місто, район, регіон України на огляд місця події. Відповідно, будуть користуватися там цими сканерами. З понеділка ми їх будемо вже використовувати в роботі", — зазначила вона, додавши, що експерти інституту вже попередньо виїжджали на місце вчорашніх влучань в житлові будинки столиці.

Як відомо, раніше міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомляв, що вартість сканерів становить 1,3 мільйона євро. За його словами, ПЗ сканерів дозволяє користувачам сканувати великі площі з усіма знайденими там об'єктами. І це допомагає краще розкривати злочини.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з приводу геноциду українського населення, а також того, що росія спотворює значення цього слова і використовує його як виправдання вторгнення.

Також "Телеграф" писав, чому подання до Міжнародного кримінального суду у Гаазі позову проти президента росії володимира путіна у зв’язку з військовими злочинами в Україні є цілком реальним.