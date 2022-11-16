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В Україну доставили 3D-сканери для фіксації злочинів росії, розпочнуть з Києва

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
Наталія Нестор і Франсуа Бауш Новина оновлена 16 листопада 2022, 21:03
Наталія Нестор і Франсуа Бауш

Судові експерти збиратимуть докази бездротовими пристроями, з'явилась можливість ідентифікувати окупантів

Тридцять бездротових 3D-сканерів Artec Leo з програмним забезпеченням, передані нашій країні Люксембургом, вже доставлені до України для документування воєнних злочинів росії.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Наталія Нестор.

"Цей 3D-сканер є унікальним, тому що на території України його ніколи не використовували. Ми вперше його привезли та будемо застосовувати. Але інші країни світу його вже використовують. Наприклад, поліція Японії взагалі має в кожному відділку цей 3D-сканер. Вони відповідно його застосовують, навіть для ідентифікації обличчя злочинців. Цим сканером наводять на особу, він відразу їм у систему передає зображення у форматі 3D високої якості, воно сканується та краще відбувається ідентифікація. Нас звісно цікавить фіксація злочинів російської федерації. У чому вона полягає? Це можуть бути ті ж самі міни, зброя, гранати, зруйновані будівлі, пошкоджені автомобілі після пострілів чи вибухів тощо. За допомогою цих сканерів це все можна відображати, збирати ці докази", зазначає вона.

За її словами, за допомогою цих пристроїв теоретично навіть можна буде ідентифікувати і окупантів. Якщо, наприклад, будуть в наявності хороші супутникові знімки російських солдат на території України під час вторгнення рф. "Цей сканер направляється на об'єкт, якщо він буде в наявності, то ми зможемо, наприклад, підтвердити співпадіння його зовнішності з цими фотографіями", пояснює Наталія Нестор.

Також заступник директора повідомила, що цей пристрій портативний, ручний і бездротовий. Він працює на спеціальних акумуляторах, "і не потребує ніякого з'єднання з мережею, його вистачає надовго".

"Тобто коли експерт виїжджає з цим портативним сканером, носить його в руці, направляє на об'єкт і сканує. Відповідно, це зображення передається на програмне забезпечення комп'ютера. Нам передали 30 таких сканерів разом з програмним забезпеченням. Вперше їх використають у Києві. Але оскільки у нас в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз прибрали принцип територіальності, наші експерти виїжджають в будь-яке місто, район, регіон України на огляд місця події. Відповідно, будуть користуватися там цими сканерами. З понеділка ми їх будемо вже використовувати в роботі", зазначила вона, додавши, що експерти інституту вже попередньо виїжджали на місце вчорашніх влучань в житлові будинки столиці.

Як відомо, раніше міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомляв, що вартість сканерів становить 1,3 мільйона євро. За його словами, ПЗ сканерів дозволяє користувачам сканувати великі площі з усіма знайденими там об'єктами. І це допомагає краще розкривати злочини.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з приводу геноциду українського населення, а також того, що росія спотворює значення цього слова і використовує його як виправдання вторгнення.

Також "Телеграф" писав, чому подання до Міжнародного кримінального суду у Гаазі позову проти президента росії володимира путіна у зв’язку з військовими злочинами в Україні є цілком реальним.

Теги:
#Росія #3D #Сканери #Технології #Війна