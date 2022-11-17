Сніг і не лише: українців попередили про серйозне погіршення погоди

Температура повітря перебуватиме в межах -3..+4 градусів

У четвер, 17 листопада, мешканці багатьох українських міст спостерігали перший сніг. Про те, яка погода чекає на Україну до кінця тижня розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами синоптика, у п’ятницю, 18 листопада, на всій території України переважатиме холодна погода. Температура повітря прогнозується на рівні -3...+4 градусів.

"Сира погода та низька температура повітря спровокують на дорогах слизьку ожеледь. А оскільки зараз рано темніє, темрява ще й посилюється відключеннями струму, то дійти до магазину, театру, метро чи освітленого кафе — ціла пригода з балансуванням рук та ніг. Обережно!", — Написала Діденко.

Мокрий сніг очікується у ніч на п'ятницю, 18 листопада у східних та багатьох центральних регіонах України. Вдень опади прогнозуються також на заході. До вечора засніже також у Київській та Житомирській областях.

Прогноз погоди до кінця тижня від Наталії Діденко

У суботу, 19 листопада Україну накриє новий циклон, який принесе сиру та сніжну погоду. У східних та південних областях підуть дощі. Опади супроводжуватимуться сильним вітром, пише Діденко.

Погода у Києві

У Києві у п’ятницю, 18 листопада, буде хмарно. Ближче надвечір випаде невелика порція мокрого снігу. Температура повітря прогнозується від 0 до -1 градуса.

"Температура така гидка, якраз чатує з вірусами і хапає за модні голі кісточки — переходьте вже на кальсони, термобілизну чи колготки — настав їхній зірковий час", — радить Діденко.

Температура повітря у Києві

У неділю стовпчик термометра буде знаходитись на позначках -1…-2 градуси. Пориви вітру досягатимуть 9 метрів за секунду. Протягом дня та ввечері сніжитиме. На дорогах можлива ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами народного синоптика, в Україні може наступити різке похолодання. Також синоптики розповідали, чи варто українцям чекати на сніг перед новорічними святами.