Снег и не только: украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды

Температура воздуха будет находиться в пределах -3..+4 градусов

В четверг, 17 ноября, жители многих украинских городов наблюдали первый снег. О том, какая погода ждет Украину до конца недели рассказала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в пятницу, 18 ноября, по всей территории Украины будет преобладать холодная погода. Температура воздуха прогнозируется на уровне -3..+4 градусов.

"Сырая погода и низкая температура воздуха предопределят на дорогах скользкий гололед. А поскольку сейчас рано темнеет, темнота еще и усиливается отключениями тока, то дойти до магазина, театра, метро или освещенного кафе — целое приключение с балансировкой рук и ног. Осторожно!", — написала Диденко.

Мокрый снег ожидается в ночь на пятницу, 18 ноября в восточных и во многих центральных регионах Украины. Днем снежные осадки прогнозируются также на западе страны. К вечеру заснежит в Киевской и Житомирской областях.

Прогноз погоды до конца недели от Наталии Диденко

В субботу, 19 ноября Украину накроет новый циклон, который принесет сырую и снежную погоду. В восточных и южных областях пойдут дожди. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, пишет Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу, 18 ноября будет облачно. Ближе к вечеру выпадет небольшая порция мокрого снега. Температура воздуха прогнозируется от 0 до -1 градус.

"Температура такая противная, как раз подстерегает с вирусами и хватает за модные голые лодыжки — переходите уже на кальсоны, термобелье или колготки — пришло их звездное время", — советует Диденко.

Температура воздуха в Киеве

В воскресенье столбик термометра будет находиться на отметках -1…-2 градуса. Порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. В течение дня и вечером будет идти снег. На дорогах возможен гололед.

Ранее сообщалось, что по прогнозам народного синоптика в Украине может наступить резкое похолодание.Также синоптики рассказывали, стоит ли украинцам ждать снег перед новогодними праздниками.