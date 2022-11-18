Наступний на утилізацію? Топ-колаборанта зловили на повторенні тез стремоусова (відео)

Гауляйтер стверджує, що російські військові не здадуть міста Запорізької області

Перед тим, як Збройні сили України звільнили Херсон, гауляйтер кирило стремоусов публікував відео, на якому запевняв росіян, що місто вони здавати не збираються. Наразі фейковий губернатор Запорізької області євген балицький повністю повторює цей сценарій.

Гауляйтер балицький прийшов на програму до соловйова, де заявив, що ситуація в Запорізькій області нібито знаходиться під контролем і "ніякої паніки немає". За його словами, здавати міста військові не мають наміру.

"Ніхто Мелітополь, Токмак, Василівку, Енергодар та інші міста Запорізької області не здасть", — заявив балицький.

Варто зазначити, що стремоусов говорив про Херсон те ж саме. Однак його слова нічого не варті, оскільки окупанти, попри гучні заяви, втекли з Херсона.

Ситуацію на своїй сторінці у Twitter прокоментував волонтер В’ячеслав Сікора. Він зазначив, що балицький вирішив "косплеїти стремоусова, щоправда, поки що не в усьому", натякаючи на загибель гауляйтера Херсонщини.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук також прокоментував слова гауляйтера. Він зауважив, що балицький на російському шоу повністю повторив "шпаргалку" і припустив, що незабаром він може вирушити за стремоусовим.

У мережі також відреагували на заяви балицького. Багато хто помітив, що гауляйтер виглядає вкрай невпевнено під час своєї промови про "паніки немає". Крім того, багато хто впевнений, що балицький незабаром може повторити долю стремоусова.

Нагадаємо, в Якимівському районі Запорізької області загинув колаборант. На його сторінці в соціальній мережі вказали, що його смерть настала внаслідок "терористичного акту", скоєного українцями.