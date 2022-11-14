У Запорізькій області підірвали ще одного колаборанта: що відомо

Колаборант загинув у Якимівському районі Запорізької області

На тимчасово окупованих росією територіях України продовжують відбуватися біди з колаборантами. Нещодавно російські медіа поширили інформацію про загибель гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова, а вже в понеділок, 14 листопада, стало відомо про смерть так званого голови Якимівської ВДА (Запорізька область).

На офіційній сторінці Максима Зубарєва у Facebook з’явився пост про його смерть. Повідомляється, що смерть колаборанта настала в Якимівському районі внаслідок "терористичного акту", скоєного українцями. Зазначимо, що наразі офіційної інформації з цього приводу не надходило.

ЗМІ повідомляють, що Зубарєв загинув нібито внаслідок підриву автомобіля.

Максим Зубарєв

Нагадаємо, що Максима Зубарєва було призначено окупантами "головою ВДА" 7 травня, а до окупації обіймав посаду директора комунального підприємства "Чистота". Також відомо, що колаборант невдовзі після свого призначення став творцем "Якимівської козацької дружини".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Криму поховали гауляйтера стремоусова. У мережі з’явилось відео підготовки церемонії.

Також "Телеграф" нагадував про те, хто з колаборантів уже ліквідовано в Україні, а також спрогнозував, хто і чому може стати наступним.