В Запорожской области подорвали еще одного коллаборанта: что известно

Коллаборант погиб в Акимовском районе Запорожской области

На временно оккупированных россией территориях Украины продолжают происходить беды с коллаборантами. Не так давно российские медиа распространили информацию о гибели гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова, а уже в понедельник, 14 ноября, стало известно о смерти так называемого главы Акимовской ВГА (Запорожская область).

На официальной странице Максима Зубарева в Facebook появился пост о его кончине. Сообщается, что смерть коллаборанта наступила в Акимовском районе в результате "террористического акта", совершенного украинцами. Отметим, что в настоящее время официальной информации по данному поводу не поступало.

СМИ сообщают, что Зубарев погиб якобы в результате подрыва автомобиля.

Максим Зубарев

Напомним, что Максим Зубарев был назначен оккупантами "главой ВГА" 7 мая, а до оккупации занимал должность директора коммунального предприятия "Чистота". Также известно, что коллаборант вскоре после своего назначения стал создателем "Акимовской казачьей дружины".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму похоронили гауляйтера стремоусова. В сети появилось видео подготовки церемонии.

Также "Телеграф" напоминал о том, кто из коллаборантов уже был ликвидирован в Украине, а также спрогнозировал, кто и почему может стать следующим.