Гауляйтер утверждает, что российские военные не сдадут города Запорожской области

Перед тем, как Вооруженные силы Украины освободили Херсон, гауляйтер кирилл стремоусов публиковал видео, на котором уверял россиян, что город они сдавать не собираются. Сейчас фейковый губернатор Запорожской области евгений балицкий полностью повторяет этот сценарий.

Гауляйтер балицкий пришел на программу к соловьеву где заявил, что ситуация в Запорожской области якобы находится под контролем и "никакой паники нет". По его словам, сдавать города военные не намерены.

"Никто Мелитополь, Токмак, Васильевку, Энергодар и другие города Запорожской области не сдаст", — заявил балицкий.

Стоит отметить, что стремоусов говорил о Херсоне то же самое. Однако его слова ничего не стоили, поскольку оккупанты, несмотря на громкие заявления, сбежали из Херсона.

Ситуацию на своей странице в Twitter прокомментировал волонтер Вячеслав Сикора. Он отметил, что балицкий решил "косплеить стремоусова, правда, пока не во всём", намекая на гибель гауляйтера Херсонщины.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук также прокомментировал слова гауляйтера. Он подметил, что балицкий на российском шоу полностью повторил "шпаргалку" и предположил, что вскоре он может отправиться вслед за стремоусовым.

В сети также отреагировали на заявления балицкого. Многие заметили, что гауляйтер выглядит крайне неуверенно во время своей речи о "паники нет". Кроме того, многие уверены, что балицкий вскоре может повторить судьбу стремоусова.

Напомним, в Акимовском районе Запорожской области погиб коллаборант. На его странице в социальной сети указали, что его смерть наступила в результате "террористического акта", совершенного украинцами.