Розстріляли у своїй квартирі: нові деталі жорстокого вбивства окупантами відомого диригента

Тіло чоловіка досі не знайдено

Журналісти змогли поговорити із сусідами херсонського диригента Юрія Керпатенка, якого окупанти вбили у жовтні у своєму будинку, та дізналися деталі про те, що відбувалося того дня.

Відповідну інформацію оприлюднило видання The Times. За його інформацією, подія сталася ще 28 вересня близько шостої години ранку.

За словами сусідів Керпатенка, цього дня шестеро чоловіків у російській військовій формі піднялися до квартири диригента і зажадали, щоб той відчинив їм двері.

Почувши шум одна з його сусідок, 75-річна жінка, виглянула зі своєї квартири. На це росіяни сказали їй, щоб вона зачинила двері і в такому разі вони її не чіпатимуть.

Незабаром мешканці будинку почули автоматну чергу, а згодом та сама сусідка виглянула в коридор і побачила тіло Крпатенка в калюжі крові. При цьому сусіди розповіли, що в момент убивства на вулиці стояли ще кілька російських військових та співробітників ФСБ, які цілилися з автоматів по вікнах.

Тіло диригента пролежало в коридорі до полудня, після чого його забрали. Нині ніхто не знає, де воно знаходиться.

Після захоплення Херсона 46-річний Керпатенко привселюдно виступав на підтримку України. Наприкінці вересня стало відомо, що він зник і лише у середині жовтня у Мінкульті повідомили, що його вбили.

Тоді зазначалося, що чоловік відмовився брати участь в одному з концертів, організованих окупаційною адміністрацією. Досі інформації про те, коли і за яких обставин сталося вбивство не було.

Нагадаємо, звільнення Херсона та правобережної частини області сталося 11 листопада, а вже через пару днів слідчі на звільнених територіях знайшли свідчення понад 400 воєнних злочинів росіян.