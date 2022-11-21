Расстреляли в собственной квартире: новые детали жестокого убийства оккупантами известного дирижера

Тело мужчины до сих пор не найдено

Журналисты смогли поговорить с соседями херсонского дирижера Юрия Керпатенко, которого оккупанты убили в октябре в своем доме, и узнали детали о том, что происходило в тот день.

Соответствующую информацию обнародовало издание The Times. По его информации, происшествие произошло еще 28 сентября около шести часов утра.

По словам соседей Керпатенко, в этот день шестеро мужчин в российской военной форме поднялись к квартире дирижера и потребовали, чтобы тот открыл им дверь.

Услышав шум одна из его соседок, 75-летняя женщина, выглянула из своей квартиры. На это россияне сказали ей, чтобы она закрыла дверь и в таком случае они ее не тронут.

Вскоре жильцы дома услышали автоматную очередь, а спустя некоторое время та же соседка выглянула в коридор и увидела тело Крпатенко в луже крови. При этом соседи рассказали, что в момент убийства на улице стояли еще несколько российских военных и сотрудников ФСБ, которые целились с автоматов по окнам.

Тело дирижера пролежало в коридоре до полудня, после чего его забрали. В настоящее время никто не знает, где оно находится.

После захвата Херсона 46-летний Керпатенко публично выступал в поддержку Украины. В конце сентября стало известно, что он исчез и лишь в средине октября в Минкульте сообщили, что его убили.

Тогда отмечалось, что мужчина отказался принимать участие в одном из концертов, организованным оккупационной администрацией. До последнего времени информации о том, когда и при каких обстоятельствах случилось убийство не было.

Напомним, освобождение Херсона и правобережной части области произошло 11 ноября, а уже спустя пару дней следователи на освобожденных территориях нашли свидетельства более 400 военных преступлений россиян.