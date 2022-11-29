Окупанти роздмухують свої успіхи в районі Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

Українські військові тримають лінію фронту

Російські окупанти посилили атаки навколо Бахмута і через погоду змінили тактику. Вони також розпускають дезінформацію про своє наближення до міста.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, це не віщує неминучого оточення Бахмута росіянами. Згідно з знімками геолокації просунутися окупантам вдалося в районі Озарянівки, але джерела з Росії активно заявляють про масштабніший наступ. Дослідники вважають, що це може бути частиною інформаційної операції, спрямованої на виставлення військ Росії у кращому світлі. Але навіть заявлені ворогом просування не дали істотної переваги, адже вони проходять далі від основних магістралей.

У районі Сватове та Кремінній продовжуються бої. На півдні ворог укріплює позиції на сході Херсонської області. Українські сили завдають ударів по військових об’єктах та логістичних шляхах на окупованій частині півдня України.

Карта військових лейств в Україні

Схід України

Бої у частині Харківської та Луганської областей продовжуються. На Куп’янському напрямку ворог оборонявся, частиною атакував північний захід. Росіяни розвивають оборонні рубежі на північ і південь від Сватового. Експерти вважають, що окупанти можуть приділяти першочергову увагу обороні району Сватове, щоб убезпечити критично важливі лінії логістики, які йдуть на схід у російські тилові райони, такі як Старобільськ. На захід від Кремінної також йдуть бої — ворог переходить у наступ, ймовірно бажаючи повернути позиції на лиманському напрямі.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині ворог просувається в районі Бахмута — українські безпілотники завдавали ударів по росвійськах в Озарянівці за 15 км від міста. Але росіяни заявляють про серйозний рух уперед, якому немає підтвердження, мабуть, це є частина інформкампанії навколо російської армії та ПВК. Ворог атакував населені пункти на південь і на північний схід від Бахмута.

У районі Авдіївки та на захід від Донецька окупанти продовжили атакувати. У районі Водяного, Первомайського, Невельського, Мар’їнки, Новомихайлівки тривають бої. Росіяни серйозно пошкодили артилерійським обстрілом інфраструктуру прилеглих до лінії фронту міст.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти посилюють заходи безпеки на Херсонщині та Запорізькій області — шукають диверсантів. Вони також продовжують рити окопи, зводити укріплення та переміщати військову техніку на Арабатській стрілці. Вони використовують її як ще один шлях до Криму. Обстріл правобережжя триває. Українські військові завдають ударів по скупченнях окупантів у Запорізькій та Херсонській областях там, де дотягується зброя – район Мелітополя, Гола Пристань, Раденськ.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові проводять операції на Кінбурнській косі — невеликій ділянці суші, яка закриває вхід до Дніпро-Бузького лиману і дозволяє контролювати частину Чорного моря. Допомогти українським військовим у деокупації півдня України та надалі Криму допомогло б перетворення його на "острів" — перерізання основних ліній постачання.