Як не посадити зір через блекаути: лікар назвав п'ять головних правил

Прості вправи допоможуть вберегти очі та зір

Тривала робота за комп'ютером або сидіння у гаджетах, особливо при умові поганого освітлення або повного блекауту, викликає значне навантаження на м'язи, що в подальшому провокує появу печіння та болю в очах. Однак вже понад два місяці жителі України вимушені підлаштовуватися під віялові відключення світла та навіть повного блекауту: дорослі працюють, а малеча виконує уроки під ліхтарики та свічки.

Офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник розповів, яким чином тривала відсутність нормального освітлення впливає на зір і як зберегти його в умовах постійних блекаутів.

За словами експерта, попри те, що очі людини здатні пристосовуватися до напівтемряви, вони все ж неадаптовані до нічного бачення. Саме через це світло гаджетів у темряві провокує перенавантаження очей та сповільнення кровопостачання. Після чого пігментний епітелій сітківки виснажується, а слізна плівка рветься через недостатнє кліпання.

Як правильно працювати при блекауті

Необхідно робити хоча б нетривалі паузи. Тобто 30-40 хвилин відпрацювали або понавчалися — десять-п’ятнадцять хвилин відпочинок. Полежте із заплющеними очима, або зробіть якусь домашню роботу. Завжди дотримуйтеся дистанції. Між вашими очима та гаджетом повинні бути відстань не менше 40 сантиметрів. Тоді очі сильно не втомлюватимуться. Робочий простір повинен бути правильно організований. У вас повинно бути не менше двох джерел освітлення. Одне за спиною, інше — збоку. Водночас промені світла повинні бути направлені на зошит чи книгу і ні в якому разі не на обличчя. Перевірте свій зір та стан очей у офтальмолога. Він допоможе підібрати для вас зволожувальні краплі, вітаміни або призначить профілактичне лікування при потребі. Займіться йогою для очей. Це нескладні вправи, які допоможуть активувати м’язи, покращити кровопостачання та посприяти відновленню слізної плівки:

Уявіть, що перед вами знаходиться циферблат годинника. Подумки затримайте погляд на дванадцятій годині, після чого через 3-5 секунд переведіть погляд на шість годин. Повільно проводьте таку вправу хоча б 10-15 разів, але при цьому не рухайте головою та кінцівками. Працювати повинні лише очі.

По черзі фокусуйте погляд на предметах, які розташовані вдалині, але так щоб усі були приблизно на однаковій відстані від вас. На кожній точці утримуйте погляд по 3-5 секунд, поступово змінюючи предмет.

Відведіть погляд у праву сторону, а потім у ліву. Після проверніть очі за рухом стрілки годинника і навпаки. Повторіть цю вправу 10-15 разів.

Повільно покліпайте упродовж хвилини. Це допоможе зволожити та очистити очні яблука. Після закрийте очі на 10-15 секунд, відпочиньте, а потім знову покліпайте хвилинку. Ця вправа потребує повторів у 2-3 рази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто запалювати свічки під час роботи за комп'ютером та іншими гаджетами і як все ж безпечно працювати в умовах блекаутів.