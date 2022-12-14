Як не посадити зір через блекаути: лікар назвав п'ять головних правил
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Прості вправи допоможуть вберегти очі та зір
Тривала робота за комп'ютером або сидіння у гаджетах, особливо при умові поганого освітлення або повного блекауту, викликає значне навантаження на м'язи, що в подальшому провокує появу печіння та болю в очах. Однак вже понад два місяці жителі України вимушені підлаштовуватися під віялові відключення світла та навіть повного блекауту: дорослі працюють, а малеча виконує уроки під ліхтарики та свічки.
Офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник розповів, яким чином тривала відсутність нормального освітлення впливає на зір і як зберегти його в умовах постійних блекаутів.
За словами експерта, попри те, що очі людини здатні пристосовуватися до напівтемряви, вони все ж неадаптовані до нічного бачення. Саме через це світло гаджетів у темряві провокує перенавантаження очей та сповільнення кровопостачання. Після чого пігментний епітелій сітківки виснажується, а слізна плівка рветься через недостатнє кліпання.
Як правильно працювати при блекауті
- Необхідно робити хоча б нетривалі паузи. Тобто 30-40 хвилин відпрацювали або понавчалися — десять-п’ятнадцять хвилин відпочинок. Полежте із заплющеними очима, або зробіть якусь домашню роботу.
- Завжди дотримуйтеся дистанції. Між вашими очима та гаджетом повинні бути відстань не менше 40 сантиметрів. Тоді очі сильно не втомлюватимуться.
- Робочий простір повинен бути правильно організований. У вас повинно бути не менше двох джерел освітлення. Одне за спиною, інше — збоку. Водночас промені світла повинні бути направлені на зошит чи книгу і ні в якому разі не на обличчя.
- Перевірте свій зір та стан очей у офтальмолога. Він допоможе підібрати для вас зволожувальні краплі, вітаміни або призначить профілактичне лікування при потребі.
- Займіться йогою для очей. Це нескладні вправи, які допоможуть активувати м’язи, покращити кровопостачання та посприяти відновленню слізної плівки:
- Уявіть, що перед вами знаходиться циферблат годинника. Подумки затримайте погляд на дванадцятій годині, після чого через 3-5 секунд переведіть погляд на шість годин. Повільно проводьте таку вправу хоча б 10-15 разів, але при цьому не рухайте головою та кінцівками. Працювати повинні лише очі.
- По черзі фокусуйте погляд на предметах, які розташовані вдалині, але так щоб усі були приблизно на однаковій відстані від вас. На кожній точці утримуйте погляд по 3-5 секунд, поступово змінюючи предмет.
- Відведіть погляд у праву сторону, а потім у ліву. Після проверніть очі за рухом стрілки годинника і навпаки. Повторіть цю вправу 10-15 разів.
- Повільно покліпайте упродовж хвилини. Це допоможе зволожити та очистити очні яблука. Після закрийте очі на 10-15 секунд, відпочиньте, а потім знову покліпайте хвилинку. Ця вправа потребує повторів у 2-3 рази.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто запалювати свічки під час роботи за комп'ютером та іншими гаджетами і як все ж безпечно працювати в умовах блекаутів.
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