Как не посадить зрение из-за блэкаутов: врач назвал пять главных правил

Простые упражнения помогут уберечь глаза и зрение

Продолжительная работа за компьютером или сидение в гаджетах, особенно при условии плохого освещения или полного блэкаута, вызывает значительную нагрузку на мышцы, что в дальнейшем провоцирует появление жжения и боли в глазах. Однако уже больше двух месяцев жители Украины вынуждены подстраиваться под веерные отключения света и даже полного блэкаута: взрослые работают, а малыши выполняют уроки под фонарики и свечи.

Офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник рассказал, как продолжительное отсутствие нормального освещения влияет на зрение и как сохранить его в условиях постоянных блэкаутов.

По словам эксперта, несмотря на то, что глаза человека способны приспосабливаться к полумраку, они все же не адаптированы к ночному виденью. Именно поэтому свет гаджетов в темноте провоцирует перегрузку глаз и замедление кровоснабжения. После чего пигментный эпителий сетчатки истощается, а слезная плёнка рвется из-за недостаточного клепания.

Как правильно работать при блэкауте

Необходимо делать хотя бы непродолжительные паузы. То есть 30-40 минут отработали или поучились – десять-пятнадцать минут отдых. Полежите с закрытыми глазами или сделайте какую-нибудь домашнюю работу. Всегда соблюдайте дистанцию. Между вашими глазами и гаджетом должно быть расстояние не менее 40 сантиметров. Тогда глаза сильно не будут уставать. Рабочее пространство должно быть правильно организовано. У вас должно быть не менее двух источников освещения. Одно за спиной, другое сбоку. В то же время лучи света должны быть направлены на тетрадь или книгу и ни в коем случае не на лицо. Проверьте зрение и состояние глаз у офтальмолога. Он поможет подобрать вам увлажняющие капли, витамины или назначит профилактическое лечение при необходимости. Займитесь йогой для глаз. Это несложные упражнения, которые помогут активировать мышцы, улучшить кровоснабжение и способствовать восстановлению слезной пленки:

Представьте, что перед вами находится циферблат часов. Мысленно задержите взгляд на двенадцать часов, после чего через 3-5 секунд переведите взгляд на шесть часов. Медленно проводите такое упражнение хотя бы 10-15 раз, но при этом не двигайте головой и конечностями. Работать должны только глаза.

Поочередно фокусируйте взгляд на предметы, расположенные вдали, но так, чтобы все были примерно на одинаковом расстоянии от вас. На каждой точке удерживайте взор по 3-5 секунд, постепенно меняя предмет.

Отведите взгляд в правую сторону, а затем в левую. После проверьте глаза за движением стрелки часов и наоборот. Повторите это упражнение 10-15 раз.

Медленно похлопайте в течение минуты. Это поможет увлажнить и очистить глазные яблоки. После закройте глаза на 10-15 секунд, отдохните, а затем снова похлопайте минутку. Это упражнение требует повторов в 2-3 раза.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему не стоит зажигать свечи во время работы за компьютером и другими гаджетами и как все же безопасно работать в условиях блэкаутов.