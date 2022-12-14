Світловідбивальна стрічка може бути марною. Як правильно обрати й носити відбивачі

Найгірший варіант — вийти на неосвітлену вулицю в чорному зимовому одязі

В Україні поки лише обговорюють законопроєкт про те, чи штрафувати пішоходів, які не вдягнули світловідбивальні елементи у темряві. Проте подумати про свою безпеку в умовах відключених ліхтарів якось потрібно.

Фактично, без світловідбивачів вас видно з відстані 25 метрів, через що автомобілісту важко встигнути зреагувати й зупинитися. Розбираємося, як правильно обрати й носити такі стрічки.

1. Як обрати якісний відбивач (стандарти)

Перш за все треба переконатися, що відбивач відповідає стандартам якості. Рефлектор повинен мати знак якості "CE". Така позначка є або на самому відбивачі, або на його пакуванні. Якісний відбивач з маркуванням може бути трохи дорожчим, але водночас гарантує вам як споживачу, що відбивач вас побачать

Приміром, одним із найбезпечніших і найкращих світловідбивальних матеріалів на ринку є 3M Scotchlite. З такою стрічкою вас буде видно за 125 м.

Найбільш ефективні світловідбивачі білого або яскраво-жовтого кольору.

На жаль, ринок переповнений дешевими відбивачами без жодної сертифікації, які позбавлені базового захисту та дають помилкове відчуття безпеки. Це стосується і світловідбивачів, нашитих на одяг.

2. Види відбивачів

Жилет — цей аксесуар зробить вас подібним до працівника дорожніх служб, але має таку кількість рефлекторів, що вас точно помітять у темряві.

Підвіска на липучці — краще використовувати декілька штук, щоб збільшити свою видимість.

Пов'язка на браслет або рукав — для кріплення застосовується звичайна гумка, просто і швидко можна зняти або одягти;

Флікер — брелок, який кріпиться на рюкзак чи сумку.

3. Як правильно носити відбивачі

Розмістіть відбивачі на рухомих частинах — на руках і ногах. Важливо, щоб ваші відбивачі були розташовані таким чином, щоб на них міг потрапити промінь фар.

На жвавих дорогах і вулицях, де не використовується дальнє світло фар (а це зазвичай у місті), найкраще розташувати світловідбивач нижче рівня талії. Відбивачі відбивають світло лише в тому напрямку, звідки воно йде.

4. Кілька рефлекторів — це краще, ніж один.

Ви повинні носити принаймні по одному відбивачу з кожного боку. Тобто — один на лівій і один на правій руці та/або на обох ногах.

Що стосується світловідбивачів-брелків, у вас має бути принаймні по одному з кожного боку та світловідбиваюча стрічка на лівій і правій нозі чи руці. Важливо подумати про розміщення відбивачів на 360 градусів навколо вашого тіла. Таким чином світловідбивачі будуть спрямовані на водія незалежно від того, куди ви повертаєте.

5. Старі стрічки треба замінити

Відбивач може прослужити кілька сезонів, залежно від якості. Але перед кожним сезоном важливо оцінити, чи можуть вони забезпечити захист.

Визначити можна самостійно. Найпростіший спосіб — порівняти його з новим. Повісьте обидва відбивачі на рівні очей у темній кімнаті та посвітіть на них ліхтарем з відстані 4 м. Якщо старий відбивач випромінює менше світла, ніж новий, пора його замінити.

Майте на увазі, що рефлектори – це оптичні вироби, за якими слід доглядати. Таким чином ви зможете довше зберегти їх захисний ефект.

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