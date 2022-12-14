Светоотражающая лента может быть бесполезной. Как правильно выбрать и носить отражатели

Худший вариант — выйти на неосвещенную улицу в черной зимней одежде

В Украине пока только обсуждают законопроект о том, штрафовать ли пешеходов, которые не одели световозвращающие элементы в темноте. Однако подумать о своей безопасности в условиях отключенных фонарей нужно.

Фактически, без световозвращателей вас видно с расстояния 25 метров, из-за чего автомобилисту трудно успеть среагировать и остановиться. Разбираемся, как правильно выбрать и носить такие ленты.

1. Как выбрать качественный отражатель (стандарты)

Прежде всего нужно убедиться, что отражатель отвечает стандартам качества. Рефлектор должен иметь знак качества "CE". Такая отметка есть либо на самом отражателе, либо на его упаковке. Качественный отражатель с маркировкой может быть немного дороже, но в то же время гарантирует вам как потребителю, что отражатель вас увидит.

К примеру, одним из самых безопасных и лучших световозвращающих материалов на рынке является 3M Scotchlite. С такой лентой вас будет видно за 125 метров.

Наиболее эффективны световозвращатели белого или ярко-желтого цвета.

К сожалению, рынок переполнен дешевыми отражателями без сертификации, которые лишены базовой защиты и дают ложное чувство безопасности. Это касается и световозвращателей, нашитых на одежду.

2. Виды отражателей

Жилет – этот аксессуар сделает вас подобным работнику дорожных служб, но имеет такое количество рефлекторов, что вас точно заметят в темноте.

Подвеска на липучке – лучше использовать несколько штук, чтобы увеличить свою видимость.

Повязка на браслет или рукав – для крепления применяется обычная резинка, просто и быстро можно снять или одеть;

Фликер – брелок, который крепится на рюкзак или сумку.

3. Как правильно носить отражатели

Разместите отражатели на движущихся частях – на руках и ногах. Важно, чтобы ваши отражатели были расположены таким образом, чтобы на них мог попасть луч фар.

На оживленных дорогах и улицах, где не используется дальний свет фар (а это обычно в городе), лучше всего разместить световозвращатель ниже уровня талии. Отражатели отражают свет только в том направлении, откуда оно идет.

4. Несколько рефлекторов – это лучше, чем один.

Вы должны носить по крайней мере по одному отражателю с каждой стороны. То есть один на левой и один на правой руке и/или на обеих ногах.

Что касается световозвращателей-брелков, у вас должно быть по крайней мере по одному с каждой стороны и световозвращающая лента на левой и правой ноге или руке. Важно подумать о размещении отражателей на 360 градусов вокруг вашего тела. Таким образом, светоотражатели будут направлены на водителя независимо от того, куда вы возвращаете.

5. Старые ленты нужно заменить

Отражатель может прослужить несколько сезонов в зависимости от качества. Но перед каждым сезоном важно оценить, могут ли они обеспечить защиту.

Определить можно самостоятельно. Самый простой способ – сравнить его с новым. Повесьте оба отражателя на уровне глаз в темной комнате и посветите на них фонарем с расстояния 4 м. Если старый отражатель излучает меньше света, чем новый, пора его заменить.

Имейте в виду, что рефлекторы – это оптические изделия, за которыми следует ухаживать. Таким образом, вы сможете дольше сохранить их защитный эффект.

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