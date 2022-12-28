Хоче неможливого: Фейгін розповів, що змусить путі піти на поступки

Все йтиме своєю чергою до чергової знакової поразки росії на полі бою

Російський диктатор володимир путін хоче від війни в Україні речей, які неможливо отримати, а поразка Росії в 2023 дуже ймовірна.

На думку російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, яке він висловив в інтерв’ю "Орестократії", у плану колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, який можна розцінювати, як контрольовану капітуляцію путіну, не буде перспектив поки що сам голова кремля не піде на якісь важливі поступки. А цього немає — путін хоче речей, які неможливо одержати (територіальні поступки, демілітаризація тощо), вважає правозахисник.

"Тому я б сказав, що все йтиме своєю чергою, можливо, до якоїсь знакової поразки, яка скоріше піде у російських військ, ніж в України. Тому, якби москва могла ... покажіть, що ви можете зробити окрім тупцювання навколо Бахмута – нічого.”, – сказав Фейгін.

Фейгін додав, що на його думку, якщо Україні вдасться здійснити якусь велику контрнаступну операцію і здобути значну перемогу (порівняну зі звільненням Херсона та Харківщини), то путін "посиплеться" набагато швидше.

"Тому що путіну потрібно весь час щось протиставляти, а виходить із цим не дуже. Якби були якісь досягнення. Тоді він міг би вселяти в це все якесь нове підґрунтя. А поки що він тільки програє", — Фейгін.

Враховуючи все вищесказане, Фейгін дійшов висновку, що швидше за все після чергової знакової перемоги України з’явиться якийсь новий план, у якому будуть пункти (поступки), на які вона піде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марк Фейгін розповів, чи бачать росіяни помилки путіну.

Також ми повідомляли про те, що Фейгін розповів, чи використовує РФ в Україні хімічну зброю.