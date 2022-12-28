Хочет невозможного: Фейгин рассказал, что заставит путина пойти на уступки

Все будет идти своим чередом до очередного знакового поражения россии на поле боя

Российский диктатор владимир путин хочет от войны в Украине вещей, которые невозможно получить, а поражение рф в 2023 очень вероятно.

По мнению российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, которое он высказал в интервью "Орестократии", у плана бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по мирному урегулированию конфликта в Украине, который можно расценивать, как контролируемую капитуляцию путина, не будет перспектив пока сам глава кремля не пойдет на какие-то важные уступки. А этого нет — путин хочет вещей, которые невозможно получить (территориальные уступки, демилитаризация и т.д), считает правозащитник.

"Поэтому я бы сказал, что будет все идти своим чередом, возможно, до какого-то знакового поражения, которое скорее последует у российских войск, чем у Украины. Потому, что если бы москва могла…покажите, что вы можете сделать кроме топтания вокруг Бахмута — ничего. ", — сказал Фейгин.

Фейгин добавил, что по его мнению, если Украине удастся осуществить какую-то крупную контрнаступательную операцию и одержать значимую победу (сопоставимую с освобождением Херсона и Харьковщины), то путин "посыпется" гораздо быстрее.

"Потому-что путину нужно все время что-то противопоставлять, а получается с этим не очень. Если бы были какие-то достижения. Тогда он мог бы вселять в это все некое новое основание. А пока он только проигрывает", — Фейгин.

Учитывая все вышесказанное Фейгин пришел к выводу, что скорее всего после очередной знаковой победы Украины появится какой-то новый план, в котором будут пункты (уступки) на которые она пойдет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Фейгин рассказал видят ли россияне ошибки путина.

Также мы сообщали о том, что Фейгин рассказал, использует ли рф в Украине химическое оружие.