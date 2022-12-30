Якщо путін дотисне: що відомо про білоруську РСЗВ "Полонез", яку можуть задіяти проти України (фото)

Подібна техніка поки є лише на озброєнні армій Білорусі та Азербайджану, однак Москва серйозно "поклала на неї око"

Груднева зустріч диктаторів володимира путіна і олександра лукашенка в Мінську отримала жваве обговорення серед військових експертів. Спеціалісти наперебій намагалася зрозуміти, які ж техніку та зброю Білорусь здатна передати на озброєння російській армії. Один із найбільш імовірних варіантів — реактивна система залпового вогню "Полонез", що є далекобійною зброєю.

"Телеграф" вирішив розповісти, що ж такого цікавого ще криється за вельми миролюбною назвою озброєння, аби зрозуміти, чому путіну настільки важливо її отримати. Одна із найважливіших причин — звичайно ж, можливість "Полонеза" вражати цілі на відстані до 300 км. В України зброї, яка могла б надати рівнозначну відповідь, поки немає — тому Київ так бореться за отримання американських ракет ATACMS.

Що відомо про білоруську РСЗВ загалом?

"Полонезом" є ракетний комплекс, який використовує кориговані боєприпаси. Зброю розробили у 2015 році на основі радянської РСЗВ "Смерч". Найбільш популярними боєприпасами, які застосовує система, є 301-міліметрові ракети типу А200, що здатні вражати цілі на відстані до 200 км. Варто зазначити, що постачальником ракет є Китай, із яким у Мінська підписаний спеціальний договір.

Так виглядає "Полонез" у бойовому положенні

Загалом система працює на білоруському колісному шасі МЗКТ-7930 "Астролог", що робить техніку вельми мобільною на полі бою.

У 2017 році "Полонез" модифікували, зробивши із нього ще більш далекобійну зброю. Тепер подібні комплекси можуть "полювати" навіть на цілі, що знаходяться в 300 км від них.

Загалом один комплекс такої зброї складається одразу із чотирьох пускових установок (у кожній — по 8 пускових контейнерів), чотирьох транспортно-заряджаючих машин, командного пункту батареї та додаткової техніки забезпечення.

Основні характеристики

Якщо техніка знаходиться у похідному положенні, то у довжину вона сягає ~12,7 м, у ширину — ~3,1 м. Мінімальна відстань, на яку здатен стріляти "Полонез" — 50 км, максимальна, як уже згадувалося, — до 300 км. Найшвидше білоруська РСЗВ здатна рухатися зі швидкістю 70 км/год.

"Полонез" у бойовому розфарбуванні

Обслуговувати таку техніку має екіпаж із чотирьох осіб. Наразі "Полонез" знаходиться на озброєнні армій лише двох країн — власне Білорусі та Азербайджану. При цьому військовий експерт Дмитро Снєгирьов переконаний, що путін дуже хоче отримати цю зброю і для своєї армії, аби мати можливість ще більше атакувати мирні міста України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росія продовжує своєрідний "ленд-ліз" для України. Однією із нерідких здобичей ЗСУ є самохідна артилерійська установка "Акація", котру окупанти кидають, лишаючи власні позиції.

Не обходиться і без курйозних ситуацій, коли вже трофейні танки використовують для переміщення іншого озброєння, "отриманого" від ворожих солдат.