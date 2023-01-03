Росіяни опублікували аудіо тортур українця, який нібито допомагав ЗСУ: що відомо

Окупанти стверджують, що вбили мирного жителя у Голій Пристані

Окупаційні війська росії продовжують чинити військові злочини на захоплених територіях України. Російські Telegram-канали поширили в Мережі аудіозапис зі звуками катувань чоловіка. Звуки знущань окупанти змусили слухати його сина.

Так, в одному з проросійських пабліків з’явилися скріншоти листування від нібито мешканців однієї з окупованих територій України, з яких випливає, що вони не підтримують російську окупацію і чекають на звільнення Збройними силами України. Потім уже з’являється запис, на якому, як стверджується, здійснюється дзвінок до сина затриманого місцевого жителя. В аудіо російські військові чи силовики (достеменно невідомо – Ред.) катують чоловіка.

Потім російський паблік "ASTRA", який позиціонує себе як проект незалежних журналістів, заявив, що йому вдалося встановити по фото особистість людини, яку катували окупанти. За їхніми словами, на (Обережно! 18+ контент) аудіозапису ймовірно звучить голос 51-річного мешканця Голої Пристані (Херсонська область) Петра Поточняка. Невідомі зателефонували його 25-річному синові Антону, який, як він сам стверджує у розмові з невідомими, мешкає нині в Одесі.

Фото нібито Петра Поточняка, яке наводить ASTRA

Під час розмови з Антоном нелюди змусили його слухати батька, який кричав від болю (йому, за словами росіян, відрубали пальці). За допомогою цього окупанти хотіли схилити сина Петра до "допомоги російської армії", проте молодик під час розмови відмовився йти на співпрацю.

Наприкінці опублікованого запису невідомі підносять трубку жінці, що плаче, яка представляється "Вікою". Журналісти пишуть, що вона, мабуть, є 42-річною дружиною Петра. Невідомі кажуть Антону, що його батька вже вбито та загрожують, що вб’ють і Вікторію. Для того, щоб цього не сталося, за словами окупантів, йому "потрібно дати згоду надавати допомогу ВС Росії". Після цього запис переривається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Херсонщині було відзначено низку відмінностей утримання людей у тортурах від, наприклад, тих, що були у Київській чи Харківській областях.

Також ми повідомляли про те, що окупанти вигадали новий вид тортур для полонених українців.