Россияне опубликовали аудио пыток украинца, который якобы помогал ВСУ: что известно

Оккупанты утверждают, что убили мирного жителя в Голой Пристани

Оккупационные войска рф продолжают совершать военные преступления на захваченных территориях Украины. Российские Telegram-каналы распространили в Сети аудиозапись со звуками пыток мужчины. Звуки издевательств оккупанты заставили слушать его сына.

Так, в одном из пророссийских пабликов появились скриншоты переписок от лица якобы жителей одной из оккупированных территорий Украины, из которых следует, что они не поддерживают российскую оккупацию и ждут освобождения Вооруженными силами Украины. Затем уже появляется запись, на которой, как утверждается, совершается звонок сыну задержанного местного жителя. В аудио российские военные или силовики (доподлинно неизвестно — Ред.) пытают мужчину. Звуки пыток и кричащего от боли отца заставляют слушать его сына.

Затем российский паблик "ASTRA", который позиционирует себя, как проект независимых журналистов, заявил, что ему удалось установить по фото личность человека, которого пытали оккупанты. По их словам, на (Осторожно! 18+ контент) аудиозаписи предположительно звучит голос 51-летнего жителя Голой Пристани (Херсонская область) Петра Поточняка. Неизвестные позвонили его 25-летнему сыну Антону, который, как он сам утверждает в разговоре с неизвестными, живет в настоящее время в Одессе.

Во время разговора с Антоном изверги заставили его слушать, кричащего от боли отца. С помощью этого оккупанты хотели склонить сына Петра к "помощи российской армии", однако молодой человек в ходе разговора отказался идти на сотрудничество.

В конце опубликованной записи неизвестные подносят трубку плачущей женщине, которая представляется "Викой". Журналисты пишут, что она, вероятно, является 42-летней супругой Петра. Неизвестные говорят Антону, что его отец уже убит и угрожают, что убьют и Викторию. Для того, чтобы этого не произошло, по словам оккупантов, ему "нужно дать согласие оказывать помощь ВС рф". После этого запись прерывается.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Херсонщине был отмечен ряд отличий содержания людей в пыточных от, например, тех, что были в Киевской или Харьковской областях.

Также мы сообщали о том, что оккупанты придумали новый вид пыток для пленных украинцев.