Ворог рветься по трупах: Залужний назвав американському генералу найнебезпечніші напрями

Військові обговорили кілька важливих тем

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові, зокрема, поговорили про російські удари дронами та ситуацію в Бахмуті.

У своєму офіційному Telegram-каналі Валерій Залужний розповів, що у розмові з Міллі вони обговорили зміни в оперативно-стратегічній обстановці, насамперед у наземному та повітряному просторах України. Також головнокомандувач ЗСУ розповів, де зараз відбуваються найважчі бої.

"Тяжкі бої ведуться на рубежі Сватово-Кременна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", розповів Залужний.

Також Залужний розповів про успішні дії українських захисників, зокрема, у відображенні позицій навколо Авдіївки та продовженні контрнаступальних дій.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку та докладаємо зусиль щодо захисту від ворожих обстрілів Херсона, насамперед мирних мешканців та об’єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контролюється", — Залужний.

Також головнокомандувач згадав у розмові про те, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок (3 січня) противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрона-камікадзе типу "Shahed-136" Залужний подякував Міллі "за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва”.

Також було обговорено потреби Сил оборони України для продовження відображення російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року та озвучив важливі цифри війни.

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