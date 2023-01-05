Україну накриють морози до 17 градусів: синоптик назвала дату, коли знову потеплішає

Найближчим часом у більшості регіонів країни помітно похолодає

Після доволі теплого початку січня в Україну прийдуть морози до 17 градусів. Незабаром по-справжньому зимова погода встановиться в більшості областей країни. Потім піде послаблення "мінусу". І, за попередніми прогнозами, це буде найхолодніший період січня.

Як мовиться на сторінці синоптикині Наталії Діденко у Facebook, у найближчі п’ять днів в Україні похолодає. Разом із холодом очікуються опади, починаючи від дощу та закінчуючи снігом, а також помітно посилиться вітер.

Погода на Різдво в Україні

Так, у п’ятницю, 6 січня, мокрий сніг чи сніг Діденко прогнозує на заході, півночі та північному сході України. Також очікується вітер швидкістю 15-22 метри на секунду. Найтепліше буде на півдні та південному сході, Закарпатті й у Чернівецькій області — від +3 до +8 градусів, у більшості регіонів — від 3 морозу до 3 тепла, найхолодніше на Сумщині та Чернігівщині — 3-6 градусів морозу.

У Різдво, 7 січня, морози посиляться. Діденко прогнозує 7-9 січня від -10 до -17 градусів уночі (переважно на сході, північному сході, у центрі й на півночі країни). Найкомфортнішою погода буде у південно-західних і західних регіонах.

Коли ослабнуть морози в Україні

За прогнозом Діденко, після 10 січня морози підуть на спад, але не скрізь. Так, на північному сході, сході та півночі України ще триватимуть помірні морози, які відповідають зимовій температурі.

Послаблення морозів з другої декади січня підтверджують і дані ресурсу gismeteo. Однак попередні прогнози свідчать про те, що впродовж січня-2023 року в Україну ще заходитимуть морозні періоди.

У Києві, наприклад, морози до 9-6 градусів триватимуть до 14 січня. Залишок місяця буде теплішим, а мінус повернеться вже в лютому.

Погода в Києві в січні та лютому

Тоді як у Харкові буде холодніше, ніж у столиці. Упродовж місяця збережеться мінус і в деякі дні температура сягне 15 градусів морозу. Плюс встановиться наприкінці січня, але лютий для харків’ян розпочнеться з похолодання.

Погода в Харкові в січні та лютому

Набагато теплішим січень виявиться для мешканців Львівської області. Але й там настане хвиля похолодання з першого числа другого зимового місяця.

Погода у Львові у січні та лютому

В Одесі взагалі буде не так багато днів із температурою близько 5 градусів морозу (лише з 12 по 14 січня). Друга половина січня порадує одеситів теплом: очікується до 8 градусів тепла. Мінусові показники знову очікуються лише у лютому, та й то не вище за -4.

Погода в Одесі в січні та лютому

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду обіцяють синоптики українцям у лютому 2023 року та чи варто очікувати на ранню весну.