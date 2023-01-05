Украину накроют морозы до 17 градусов: синоптик назвала дату, когда снова потеплеет

В ближайшее время в большинстве регионов страны заметно похолодает

После довольно теплого начала января в Украину придут морозы до 17 градусов. Уже скоро по-настоящему зимняя погода установится в большинстве областей страны. Затем последует послабление "минуса". И, согласно предварительным прогнозам, это будет самый холодный период января.

Как говорится на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook, в ближайшие пять дней в Украине похолодает. Вместе с холодом ожидаются осадки, начиная от дождя и заканчивая снегом, а также заметно усилится ветер.

Погода на Рождество в Украине

Так, в пятницу, 6 января, мокрый снег или снег Диденко прогнозирует на западе, севере и северо-востоке Украины. Также ожидается ветер скоростью 15-22 метров в секунду. Теплее всего будет на юге и юго-востоке, Закарпатье и в Черновицкой области — от +3 до +8 градусов, в большинстве регионов — от 3 мороза до 3 тепла, холоднее всего на Сумщине и Черниговщине — 3-6 градусов мороза.

В Рождество, 7 января, морозы усилятся. Диденко прогнозирует 7-9 января от -10 до -17 градусов ночью (преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере страны). Самой комфортной погода будет в юго-западных и западных регионах.

Когда ослабнут морозы в Украине

По прогнозу Диденко, после 10 января морозы пойдут на спад, но не везде. Так, на северо-востоке, востоке и севере Украины еще продолжатся умеренные морозы, которые соответствуют зимней температуре.

Ослабление морозов со второй декады января подтверждают и данные ресурса gismeteo. Однако предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что на протяжении января-2023 в Украину еще будут заходить морозные периоды.

В Киеве, к примеру, морозы до 9-6 градусов продлятся вплоть до 14 января. Остаток месяца будет более теплым, а "минус" вернется уже в феврале.

Погода в Киеве в январе и феврале

Тогда как в Харькове будет холоднее, чем в столице. На протяжении месяца сохранится минус и в некоторые дни температура достигнет 15 градусов мороза. Плюс установится в конце января, но февраль для харьковчан начнется с похолодания.

Погода в Харькове в январе и феврале

Намного теплее январь окажется для жителей Львовской области. Но и там наступит волна похолодания с первых числе второго зимнего месяца.

Погода во Львове в январе и феврале

В Одессе и вовсе будет не так много дней с температурой около 5 градусов мороза (лишь с 12 по 14 января). Вторая половина января порадует одесситов теплом: ожидается до 8 градусов тепла. Минусовые показатели снова ожидаются только в феврале, да и то не выше -4.

Погода в Одессе в январе и феврале

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