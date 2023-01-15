Придавило плитою на вцілілому клаптику кухні: мати українського воїна дивом вижила у трагедії у Дніпрі (відео)

Жінка поранена, але жива

Після російського обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі дивом вижила мати українського воїна, який захищає батьківщину у Бахмуті. Повідомлення про те, що вона швидше за все вижила, яке, на щастя виявилося правдою, боєць отримав, будучи на півшляху до рідного міста.

Як пише наш захисник Максим Омельяненко, у жахливій трагедії в Дніпрі, влаштованій росією, вдалося вижити її найріднішій людині. Його мати, хоч і дістала поранення, але залишилася жити. Вона знаходилася на вцілілому шматочку того, що раніше було кухнею в квартирі. Це місце, єдине, що залишилося цілим у житлі жінки на 9 поверсі багатоквартирного будинку.

Воїн розповідає, що після потужного вибуху його мати придавило бетонною плитою, а також опублікував відео з місця подій та кадри порятунку.

Також захисник поділився фотографіями матері вже із лікарні. На кадрах видно, що жінка отримала поранення в районі голови, але головне залишилася живою.

Максим Омельяненко зі своєю мамою

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з-під завалів будинку у Дніпрі продовжують діставати людей. За цей час з-під уламків зруйнованого будинку вдалося врятувати 38 людей. З них 6 – діти.

Також ми повідомляли про те, як у світі відреагували на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.