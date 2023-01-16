Посилення мобілізації в Україні: генерал пояснив, чому це необхідно

Генерал нагадав, що згідно із законодавством чоловіки мають самі приходити до військкоматів.

Кроки уряду щодо інтенсифікації та впорядкування порядку мобілізації є правильним кроком з огляду на те, що бойові дії в Україні ні на день не припиняються.

Таку думку висловив у коментарі "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

За його словами, постанова №1487, якою було затверджено новий порядок організації та ведення обліку призовників та військовозобов’язаних, покликаний допомогти наростити приплив поповнення до української армії та довести ЗСУ до необхідної для відображення російської агресії чисельності.

"Дехто обурюється, що повістки нібито вручаються не формою. Хоч аналіз показує, що форма їх вручення – досить вільна. І все законно", — каже він.

Романенко зазначив, що роздача повісток пов’язана з тим, що чоловіки самостійно не ходять до центрів комплектації (колишні військкомати), хоч і зобов’язані робити це згідно із законодавством. Це призводить до того, що ТЦК повинні робити багато роботи з повторної перевірки військовозобов’язаних, що неприпустимо у воєнний час.

"Якщо нам потрібна перемога, треба керуватися законами війни. І впорядкований закон, який розширює можливості мобілізації, це саме про наближення нашої спільної перемоги", — зазначив він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Україні потрібні свої ПВК, — інтерв’ю з генералом про Бахмут, Соледара та мобілізацію

Як повідомлялося раніше, нові правила ведення мобілізації, зокрема, мають допомогти повернути військовозобов’язаних з-за кордону, проте експерти сумніваються, що це вдасться зробити.