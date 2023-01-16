Ужесточение мобилизации в Украине: генерал объяснил, почему это необходимо

Генерал напомнил, что согласно законодательству мужчины должны сами приходить в военкоматы

Шаги правительства касаемо интенсификации и упорядочивания порядка мобилизации является правильным шагом, учитывая то, что боевые действия в Украине ни на день не прекращаются.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По его словам, постановление №1487, которым был утвержден новый порядок организации и ведения учета призывников и военнообязанных, призван помочь нарастить приток пополнения в украинскую армию и довести ВСУ до необходимой для отражения российской агрессии численности.

"Некоторые возмущаются, что повестки якобы вручаются не по форме. Хоть анализ показывает, что форма их вручения – достаточно свободная. И всё законно", — говорит он.

Романенко отметил, что раздача повесток связана с тем, что мужчины самостоятельно не ходят в центры комплектации (бывшие военкоматы), хотя и обязаны делать это согласно законодательству. Это приводит к тому, что ТЦК должны делать много работы по перепроверке военнообязанных, что недопустимо в военное время.

"Если нам необходима победа, надо руководствоваться законами войны. И упорядоченный закон, который расширяет возможности мобилизации, это именно о приближении нашей общей победы", — отметил он.

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Как сообщалось ранее, новые правила ведения мобилизации в частности должны помочь вернуть военнообязанных из-за границы, однако эксперты сомневаются, что это удастся сделать.