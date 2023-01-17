У Раді згадали, яким був Зеленський 24 лютого: "Ніби фізично придавило відповідальністю"

У поведінці президента була помітна рішучість

У перший день повномасштабного вторгнення росії на територію України президент Володимир Зеленський не виглядав розгубленим і на його обличчі не було жодної краплі страху. Навпаки, читалася деяка впертість, зосередженість та рішучість.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та колишній голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

24 лютого після введення воєнного стану в Україні глави парламентських фракцій прийшли на зустріч із президентом на Банкову. Також на зустрічі був присутній секретар Ради національної безпеки та оборони Данілов. Зеленський на той момент уже був на зв’язку з одним з іноземних лідерів. На онлайн-зв’язку були представники силових відомств.

"Ми були в ситуативній кімнаті, де силовики інформували Данілова, який головував, якщо можна так висловитися, на цьому засіданні про поточний стан справ: втрати, обстріли, досить швидке просування ворожих сил, особливо на деяких напрямках, насамперед на півдні. Хто був більш розгублений, хто менш розгублений Насправді тут навіть докоряти людям, які були в розгубленому стані, немає сенсу, кожен намагався прийняти для себе нову реальність, відповідно до неї побудувати свої плани й набути тієї міри користі, яку він може принести спільному. Що мені особисто імпонувало, коли з’явився Зеленський – він не виглядав розгубленим", — зазначив Рахманін.

За словами голови фракції, того дня Володимир Зеленський також однозначно не виглядав бадьорим, а навпаки, був пригніченим.

"У мене таке навіть враження було, відчувалося, що його майже фізично придавила та відповідальність, що впала на його плечі. Я думаю, що повну відповідальність свою як президента він відчув лише під час війни. Я зараз не говоритиму про якусь його повної еволюції – цей час покаже. Але думаю – наголошую, що це суб’єктивна точка зору, – він не до кінця відчував усю відповідальність, покладену на президента в цій державі. Війна надала йому можливість цю відповідальність відчути”, – вважає Рахманін.

Він додав, що першого дня повномасштабної війни Зеленський був вкрай зосередженим і впертим. Водночас страху на особі президента Рахманін зовсім не помітив.

Страху не відчув і не побачив. Я зараз виношу за дужки припущення, що він хороший актор. Це була та ситуація, коли не треба було грати, це була не та ситуація, коли можна було грати, мені здається. Не було часу і внутрішніх сил на якусь гру. Зеленський уперся, він уперся — ось те, що я відчув", — сказав голова фракції "Голос".

Політик також зауважив, що того дня навколо Зеленського було певне коло осіб, яке спостерігало за його поведінкою, вдивлялося та намагалося вловити настрій президента, щоб відповідно якось вибудовувати свої плани.

" Це моє враження знову ж таки воно може бути помилковим. Але придивлялися там: боїться — не боїться, упиратиметься — не буде", — зазначив Рахманін.

В той самий час, на думку голови фракції "Голос", у ситуативній кімнаті, ймовірно, не було таких людей, які хотіли б саме на той момент опинитися на місці Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський став найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post.