США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських грошей: що відомо

Процедура передачі заарештованих активів розпочнеться найближчими тижнями або місяцями

США мають намір найближчим часом розпочати процес передачі Україні конфіскованих російських активів. До бюджету Америки на 2023 рік уже включили ініціативу, яка дозволить їм вилучати кошти кошти російських бізнесменів.

Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на заяву керівника робочої групи Мін’юсту США з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські рестрикції, Ендрю Адамса. У четвер, 19 січня, він виступив на семінарі в Гудзонівському інституті.

Він зазначив, що у майбутньому Америка націлена на те, щоб передавати Україні конфісковані активи росіян. Також Адамс наголосив, що це відносно новий розвиток подій щодо війни в Україні та санкцій проти росіян.

У грудні 2022 року президент США Джо Байден затвердив федеральний бюджет країни на 2023 рік. До нього включили ініціативу, за якої дозволяється конфіскувати заарештовані у рамках санкцій активи російських бізнесменів. Гроші передаватимуть на користь України, де Держдепартамент розподілить на потреби.

"Цей закон не дає можливості передати всі конфісковані активи. Це не ідеальне рішення, проте це дає надію на те, що перші перекази коштів від Мін’юсту Держдепартаменту почнуться в найближчі тижні і місяці, коли будуть отримані остаточні постанови про вилучення щодо деяких активів", — додав Адамс.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для того, щоб конфісковані активи росіян передати на відновлення України, не вистачає законодавчої бази. Щоб передати російські гроші Україні, потрібно пройти певну процедуру.