Українкам у Польщі пропонують безкоштовне навчання: нардеп розповіла подробиці

Навчання пропонують відразу за 14 сучасними спеціальностями

У Польщі розпочнуть безкоштовне навчання українок на сучасні цифрові спеціальності. Заяву на реєстрацію можна буде подати з 1 лютого, а саме навчання розпочнеться за місяць.

Про це повідомила народний депутат України Юлія Гришина. Вона зазначила, що навчання проходитиме у рамках українсько-польського проекту під патронатом Олени Зеленської та екс-президента Польщі Олександра Квасневського.

Реєстрація на безкоштовні курси для жінок з України розпочнеться 1 лютого, а навчання розпочнеться з 1 березня. Мета українсько-польського проекту полягає у навчанні дівчат сучасним цифровим спеціальностям. Також українки зможуть перекваліфікуватись і згодом працевлаштуватися у Польщі за новою спеціальністю. Це допоможе їм по поверненню в Україну з європейським досвідом роботи претендувати на високооплачувану роботу та стати частиною нової української цифрової економіки.

"У НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського днями відбулася зустріч, на якій обговорили результати другого етапу реалізації проекту. Підготовку до старту майже завершено. Вже закінчується розробка інформаційної платформи та навчальних програм з 14 дисциплін", — зазначила нардеп.

Українок, які зараз вимушено перебувають у Польщі, закликають уже зараз реєструватися на проект за посиланням. Сайт поки що працює у тестовому режимі, але заявки приймає.

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