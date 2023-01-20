Украинкам в Польше предлагают бесплатное обучение: нардеп рассказала подробности

Обучение предлагают сразу по 14 современным специальностям

В Польше начнут бесплатное обучение украинок на современные цифровые специальности. Заявление на регистрацию можно будет подать с 1 февраля, а само обучение начнется через месяц.

Об этом рассказала народный депутат Украины Юлия Гришина. Она отметила, что обучение будет проходить в рамках украино-польского проекта под патронатом Елены Зеленской и экс-президента Польши Александра Квасьневского.

Регистрация на бесплатные курсы для женщин из Украины начнется 1 февраля, а обучение начнется с 1 марта. Цель украино-польского проекта заключается в обучении девушек современным цифровым специальностям. Также украинки смогут переквалифицироваться и в последствии трудоустроиться в Польше по новой специальности. Это поможет им по возвращению в Украину с европейским опытом работы претендовать на высокооплачиваемую работу и стать частью новой украинской цифровой экономики.

Юлия Гришина добавила, что на днях состоялась встреча с ректором НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Михаилом Згуровским, на которой обсудили результаты второго этапа реализации проекта бесплатного обучения украинок в Польше. Всего обучение будет проводиться по 14 дисциплинам.

"В НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского на днях состоялась встреча, на которой обсудили результаты второго этапа реализации проекта. Подготовка к старту почти завершена. Уже заканчивается разработка информационной платформы и обучающих программ по 14 дисциплинам", — отметила нардеп.

Украинок, которые сейчас вынужденно находятся в Польше, призывают уже сейчас регистрироваться на проект по ссылке. Сайт пока что работает в тестовом режиме, но заявки принимает.

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