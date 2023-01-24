У путіна заявили, що Захід ще не перейшов "червоні лінії": пояснення розвеселило мережу

У рф вже розуміють, що на їх "червоні лінії" ніхто не звертає увагу, тому вигадали цілу градацію

Російські представники при Організації Об'єднаних Націй (ООН) прийняли рішення оновити свій пропагандистський арсенал, шляхом вигадування так званих "найчервоніших ліній". Про це заявив заступник постійного представника при ООН дмитро полянський, зазначивши, що москва продовжує подавати все більше сигналів щодо неприпустимості дії з боку НАТО та Заходу.

Як пишуть російські "ріа новини", про це він сказав під час свого інтерв'ю американській журналістці Кім Айверсен, назвавши відтінки тих самих "червоних ліній" росії та зазначив, "що, ймовірно, найчервоніші лінії Заходом ще не перетнуті".

полянський також вкотре попередив, що росія є ядерною державою, і якщо Захід прагне загострення конфлікту, йому "потрібно прораховувати усі варіанти".

"Ми посилаємо все більше сигналів, що деякі червоні лінії були перетнуті, але, можливо, найчервоніші з них ще не були перетнуті. І коли маєш справу з ядерною державою, такою як росія, потрібно прораховувати всі можливості, якщо є бажання викликати дедалі більшу ескалацію", — заявив він.

У мережі користувачі вже звично висміюють заяви росіян. Зокрема, більшість саркастично жартує, що далі градація "червоних ліній" росії плавно перейде до фіолетових і коричневих відтінків. А є й такі, хто зазначає, що в уяві російського диктатора володимира путіна, ймовірно, існує 50 відтінків червоного.

Варто нагадати, що раніше глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров публічно звинуватив Сполучені Штати Америки у переході всіх червоних ліній, маючи на увазі нібито заяви Вашингтона про те, що всі, хто співпрацює з росією, про це пошкодують.

"Погрожуючи і чинячи тиск, США та й англійці теж переходять усі червоні лінії", — пояснив лавров, зазначивши, що своїми діями Штати начебто "нічим не гребують", адже вони відкрито погрожують російським політикам і їх родинам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський опозиціонер і відомий гросмейстер Гаррі Каспаров прокоментував реальність загрози застосування ядерної зброї росією, якщо Захід все ж перетне "червоні лінії", нібито встановлені агресором.