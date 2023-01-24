У путина заявили, что Запад еще не перешел "красные линии": объяснение развеселило сеть

В рф уже понимают, что на их "красные линии" никто не обращает внимание, поэтому придумали целую градацию

Российские представители при Организации Объединенных Наций (ООН) приняли решение обновить свой пропагандистский арсенал, путем придумывания так называемых "самых красных линий". Об этом заявил заместитель постоянного представителя при ООН дмитрий полянский, отметив, что москва таким образом продолжает подавать все больше сигналов о недопустимости действия со стороны НАТО и Запада.

Как пишут российские "риа новости", об этом он сказал во время своего интервью американской журналистке Ким Айверсен, назвав оттенки тех самых "красных линий" россии и отметил, "что, вероятно, самые красные линии Западом еще не пересечены".

полянский также в очередной раз предупредил, что россия является ядерным государством, и если Запад стремится к обострению конфликта, ему "нужно просчитывать все варианты".

"Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерным государством, таким как россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызвать все большую эскалацию", — заявил он.

В сети пользователи уже привычно высмеивают заявления россиян. В частности, большинство саркастически шутит, что дальше градация "красных линий" россии плавно перейдет к фиолетовым и коричневым оттенкам. А есть и такие, кто отмечает, что в воображении российского диктатора владимира путина, вероятно, существует 50 оттенков красного.

Стоит напомнить, что ранее глава российского министерства иностранных дел сергей лавров публично обвинил Соединенные Штаты Америки в переходе всех красных линий, имея в виду якобы заявления Вашингтона о том, что все, кто сотрудничает с рф, об этом пожалеют.

"Угрожая и оказывая давление, США и англичане тоже переходят все красные линии", — пояснил лавров, отметив, что своими действиями Штаты вроде бы "ничем не гнушаются", ведь они открыто угрожают российским политикам и их семьям.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский оппозиционер и известный гроссмейстер Гарри Каспаров прокомментировал реальность угрозы применения ядерного оружия россией, если Запад все же пересечет "красные линии", якобы установленные агрессором.