Виїхав за чорницею і зник: чоловіка через півроку пошуків знайшли мертвим на Рівненщині

Чоловік пішов за ягодами та не повернувся

В Україні після довгих пошуків вкотре знайшли людину мертвою. Трагедія сталася на Рівненщині. Бездиханне тіло чоловіка було виявлено в болотистій місцевості.

Як пише Володимирець.City, посилаючись на коментарі правоохоронців, 61-річний мешканець села Красносілля безвісти зник ще 6 липня. Чоловік поїхав у ліс по ягоди, але додому так і не повернувся. На пошуки зібралося понад 50 осіб – поліція, рятувальники, мешканці громади, лісівники. За допомогою дронів оглянули ймовірну територію проживання – кілька десятків гектарів лісу між Красносіллям та Володимирцем. Саме там востаннє бачили чоловіка на велосипеді, який мав намір збирати чорницю. Проте знайти не вдалось.

Вже 28 січня, повідомили у поліції Рівненської області, під час оперативно-профілактичного відпрацювання правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка у болотистому водоймищі у лісовому масиві. Як виявилося, тіло належало зниклому чоловікові. Він був упізнаний за елементами одягу та зубами. Особу загиблого підтвердили його рідні.

Згідно з лікарським свідченням, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення.

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