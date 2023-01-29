Уехал за черникой и пропал: мужчину спустя полгода поисков нашли мертвым на Ровенщине

Мужчина пошел за ягодами и не вернулся

В Украине после долгих поисков в очередной раз нашли человека мертвым. Трагедия произошла в Ровенской области Бездыханное тело мужчины было выявлено в болотистой местности.

Как пишет Володимирець.City, ссылаясь на комментарии правоохранителей, 61-летний житель села Красноселье без вести пропал еще 6 июля. Мужчина поехал в лес за ягодами, но домой так и не вернулся. На поиски собралось более 50 человек – полиция, спасатели, жители общины, лесоводы. С помощью дронов осмотрели вероятную территорию обитания – несколько десятков гектаров леса между Красносельем и Владимирцем. Именно там последний раз видели мужчину на велосипеде, который намеревался собирать чернику. Однако найти не удалось.

Уже 28 января, сообщили в полиции Ровенской области, во время оперативно-профилактической отработки правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины в болотистом водоеме в лесном массиве. Как оказалось, тело принадлежало пропавшему мужчине. Он был опознан по элементам одежды и зубам. Личность погибшего подтвердили его родные.

Согласно врачебному свидетельству, смерть мужчины наступила в результате утопления.

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