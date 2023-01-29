"Управління війною": експерт пояснив, що зриває великий контрнаступ ЗСУ

Валентин Бадрак оцінив стратегію Заходу щодо путіна і росії

Якби Україна ще восени минулого року отримала достатню збройну підтримку з боку США і Заходу, зараз ситуація на фронтах була б зовсім іншою, а контрнаступ українських Сил оборони не переносився б на більш пізній строк.

Таку думку 27 січня на творчому вечері у Києві висловив публіцист, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, коментуючи корекцію прогнозів в США щодо динаміки війни в Україні.

"Виникло питання, чому генерал Бен Ходжес спочатку вважав, що Україна може дотиснути російське угруповання до кінця 2022 року, а потім вже пізніше говорив, що це відбудеться до літа 2023 року. І чому генерал Міллі чітко каже, що в 2023 році нічого не буде? Тому що генерал Міллі знає, що він не дозволить до останнього дати Україні ракети, літаки і так далі. Якщо б Україна справді отримала ракети, літаки і т.д., десь на рівні осені, то для путіна ситуація була трішечки іншою", — пояснив він.

Окрім того, за словами експерта, Німеччина затягнула з передачею Україні танків Leopard через певний страх німців, що на полі бою ця техніка виявиться не такою потужною, "а потім ніхто не знає, як це буде продаватися, бо всі далі думають про бізнес".

"Українські інтереси і компроміси їх (німців, — Авт.) дуже-дуже мало цікавлять", — додав Бадрак.

За його оцінкою, нараз триває так зване "управління війною", тому що те, "що робить колективний Захід, є абсолютно вибудованим сценарій медично вивіреної (філігранної) стратегії, щоб нічого зайвого не зробити".

"Вони (партнери України, — Авт.) дуже бояться розпаду росії. Вони цього не хочуть і будуть працювати, щоб цього не сталося. Вашингтон і Париж передусім. Зі свого боку буде Анкара працювати. Там це вже інша гра… Зараз кажуть, що "Рамштайн" — антипутінська коаліція. Ні! Немає ще антипутінської коаліції. Вона буде тоді, коли всі лідери країн НАТО і ті, хто зберуться, скажуть, "Ми бажаємо знищення путінського режиму"… На Заході всі свято вірять, що не може бути знищений воєнний потенціал росії, тому що не може бути знищений потенціал ядерної держави. В росії дуже швидко схопилися за це, почав це транслювати клоун — медведєв, слова якого потім повторили багато людей. А насправді, може бути (знищений, — Авт.), — сказав експерт.

Бадрак у цьому ключі нагадав, що після дипломатичного протистояння з рф Японія прийняла рішення розмістити гіперзвукові ракети за 40 км від росії.

"І це дуже серйозна річ. Думаю, що вже і Китай про своє думає, про свої інтереси і про те, як з цим бути. Питання полягає лише у тому, чи вийде ситуація (з війною в Україні, — Авт.) з-під контролю Заходу… Якщо для України буде вирішена літакова справа, це означатиме що за замовченням адміністрація Байдена буде готова до знищення режиму путіна. Якщо вони будуть до цього готові, тоді справді може бути і розпад рф, і різні там криваві сценарії. Ця ситуація вже вийде з-під контролю Заходу, але вже не буде того управління війною, яке було до останнього тижня січня (коли Україні розблокували танки, — Авт.). Розпадеться, чи не розпадеться росія, залежатиме від того, чи будуть тримати свій сценарій західні лідери", — пояснив публіцист.

Як повідомлялося, Німеччина зняла "табу" на Leopard, США вирішили надати нам Abrams.

Також "Телеграф" писав, що попри великі втрати на фронті та постійні невдачі, які зазнає росія, кремль не готовий зупиняти війну. Навпаки, в росії планують новий наступ і намагаються показати, що їхні війська ще на щось здатні.