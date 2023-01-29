Країни Заходу стурбовані: що стоїть за різким збільшенням військової допомоги Україні

Допомога Заходу має допомогти Україні не лише відобразити російський наступ

За рішенням збільшення військової допомоги Україні може стояти занепокоєння деяких країн Заходу, що час може бути на боці росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти видання кажуть, що це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не нескінченне, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року.

У матеріалі наголошується, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше продовжуватимуться бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Однак у міру того, як вторгнення росії в Україну наближається до перших роковин, ця впевненість згасає.

"Натомість офіційні особи в деяких столицях тепер побоюються, що кремль, який готовий продовжувати кидати у війну людей і техніку, може здобути гору в будь-якій затяжній війні на виснаження", — йдеться у матеріалі.

Через це, пишуть журналісти, краще надати Україні сучасніше озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни та підірвати боєздатність росії. Також зазначається, що російська армія зазнала значних втрат і зазнає нестачі важливих військових можливостей.

Деякі з найжорсткіших західних санкцій – такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти – також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років.

"Тим не менш, мало ознак того, що санкції зупинять російську армію або чинитиме такий сильний економічний тиск на Кремль, який завжди вміє придушувати інакодумство і протест, що підірвуть внутрішню підтримку війни. Натомість росія сподівається розпочати новий наступ у найближчі місяці, з більш підготовленими". новобранцями, які поповнили лави, готовими до завзятих боїв, які, схоже, нещодавно принесли користь Москві в боях навколо східного міста Бахмут», — пишуть журналісти.

Зрушення у західних поглядах на необхідність прискорити постачання в Україну публічно виявилося останніми днями у рішеннях США, Великобританії та Німеччини направити в Україну основні бойові танки західної розробки. Разом з іншою бронетехнікою та системами протиповітряної оборони ця зброя має допомогти Україні не лише відобразити російський наступ, а й забезпечити Київ засобами для подальшого просування вглиб захопленої росією території, ставлячи її у вигідніше становище для ведення переговорів.

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