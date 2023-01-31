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"Слуга народу" обізвав Данілова через слова про мобілізацію

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Олексій Данилов та Георгій Мазурашу Новина оновлена 31 січня 2023, 10:31
Олексій Данилов та Георгій Мазурашу. Фото Колаж "Телеграфу"

Нардепа обурили слова Данілова

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу на своїй сторінці в соціальній мережі назвав секретаря РНБО Олексія Данілова брехливим і фальшивим чиновником через його слова про мобілізацію в нашій країні.

Скандал спалахнув після коментарів Данілова в ефірі телемарафону про те, як відбувається мобілізація в Україні. Він наголосив, що ворог запускає мережею велику кількість фейкових відео, де нібито в Україні насильно забирають військовозобов’язаних.

"Одна із ситуацій була, про яку нам доповідав в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин… тому поряд були автоматники. Якщо я не помиляюся, це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила нібито у нас таким чином забирають наших військовозобов’язаних", — сказав Данілов.

Своєю чергою "слуга" Георгій Мазурашу на сторінці у Facebook різко відреагував на висловлювання Данілова про те, що "мобілізація відбувається спокійно та виважено".

"Які ж фальшиві та брехливі у нас чиновники. Чи, може, ізольовані/відірвані від реалій?", — написав народний депутат у соцмережі.

У коментарях під постом народного обранця деякі зазначили, що справді різні відео із затриманнями злочинців росіяни видають у мережі за нібито "методи мобілізації в Україні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися кадри, на яких співробітники комунальних служб розносять повістки. Адвокат Олександр Заруцький та правозахисник Едуард Багіров розповіли, чи законні їхні дії.

Теги:
#Україна #Скандал #Мобілізація #Олексій Данілов