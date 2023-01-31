"Слуга народа" обозвал Данилова из-за слов о мобилизации

Нардепа возмутили слова Данилова

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу на своей странице в социальной сети назвал секретаря СНБО Алексея Данилова лживым и фальшивым чиновником из-за его слов о мобилизации в нашей стране.

Скандал разгорелся после комментариев Данилова в эфире телемарафона о том, как проходит мобилизация в Украине. Он подчеркнул, что враг запускает по сети большое количество фейковых видео, где якобы в Украине насильно забирают военнообязанных.

"Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, совершившего тяжкое преступление… поэтому рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все извратила, якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных", — сказал Данилов.

В свою очередь "слуга" Георгий Мазурашу на странице в Facebook резко отреагировал на высказывания Данилова о том, что "мобилизация проходит спокойно и взвешено".

"Какие же фальшивые и лживые у нас чиновники. Или, может, изолированные/оторванные от реалий?", — написал народный депутат в соцсети.

В комментариях под постом народного избранника некоторые отметили, что действительно различные видео с задержаниями преступников россияне выдают в сети за якобы "методы мобилизации в Украине".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились кадры, на которых сотрудники коммунальных служб разносят повестки. Адвокат Александр Заруцкий и правозращитник Эдуард Багиров рассказали, законны ли их действия.

Добавим, что повестка не значит отправку в армию, зачастую их целью является уточнение данных о военнообязанном. То есть, мужчины могут получить повестку, но не мобилизационное предписание.