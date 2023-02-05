Контрнаступ ЗСУ, блекаут в Одесі, напруга між США та Китаєм: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали головні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на неділю, 5 лютого, обійшлася майже без повітряних тривог та обстрілів. Також з'явилося кілька цікавих новин для українців.

"Телеграф" зібрав коротко про головні події вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Ситуація з енергетикою

На Одещині після аварії на підстанціях заживили критичну інфраструктуру, проте продовжуються екстрені відключення, електрики працюють над тим, щоб якомога швидше подати додаткову потужність в Одеську область.

"Обладнання, яке сьогодні вийшло з ладу, неодноразово постраждало від атак. Його відновлювали, але фізичний ресурс цього обладнання, на жаль, вичерпався", — пояснюють в "Укренерго" причини аварії.

Попри важку ситуацію з електропостачанням вокзал в Одесі продовжує роботу у штатному режимі, поїзди відправляються та прибувають за графіком, працює пункт незламності.

В Києві, Київській та Дніпропетровській області 5 лютого споживання електрики обмежуватимуть лише з 16 до 20 години.

Санкції проти чинів часів зрадника Януковича

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України екс-чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича, серед них такі зрадники як:

Андрій Клюєв;

Дмитро Табачник;

Олександр Клименко;

Віталій Захарченко;

Олександр Якименко, тощо.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.

Ситуація на фронті

Росіяни кинули більшість сил на підготовку атаки у Луганській області, через що наступ ворога під Донецьком сповільнився, і рф навряд зможе піти у наступ на Запоріжжя. Тим часом ЗСУ можуть готувати локалізований контрнаступ в районі Вугледара, — пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій в Україні 05.02.2023

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні: рф зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

В Горлівці на Донеччині окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі, бо усі медичні заклади переповнені пораненими. До одного з польових шпиталів у Світлодарськ Донецької області прибув медичний персонал із Якутії. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області в росію повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

Зброя для України

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів, — заявив він в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Також цікаво, — канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із Зеленським, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території. Твердження президента рф володимира путіна про "загрозу для росії з боку німецьких танків" Шольц назвав "абсурдним історичним порівнянням".

Напруга між США та Китаєм посилюється

В суботу Збройні сили США збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном, для цього з літаків F-22 запустили ракету AIM-9X, — аеростат був у повітряному просторі США.

У Китаї висловили невдоволення через інцидент, заявивши, що аеростат був призначений для цивільного використання і абсолютно випадково потрапив на територію США через форс-мажорні обставини.

Також цікаво, що США звернулися до Японії щодо розміщення на її островах ракет середньої дальності, зокрема "Томагавків", для поліпшення балансу сил у регіоні з Китаєм.

Оперативно слідкувати за подіями на фронті ви також можете за допомогою нашої трансляції: Війна — день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут.