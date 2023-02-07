Свіжі втрати землетрусу, файні звістки з Швейцарії та новий завод дронів рф: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали новини, які могли пройти повз вас

Ніч на вівторок, 7 лютого, минула для українців відносно спокійно, лише з однією тривогою, проте є інші новини, що викликають занепокоєння.

"Телеграф" зібрав коротко про головні новини вечора та ночі, які Ви могли пропустити.

Руйнівний землетрус в Туреччині

Впродовж наступних годин після землетрусу в Туреччині було зафіксовано три поштовхи силою більше 6 балів та щонайменше 77 поштовхів силою понад 4 бали, підрахувала Геологічна служба США.

За останніми даними внаслідок землетрусу кількість підтверджених загиблих зросла до 2921 людини в Туреччині, а в Сирії – до 1293.

Число загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів, — вважає старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд.

Швейцарія нарешті може облишити нейтралітет

Швейцарія може відмовитися від багаторічного статусу нейтралітету та дозволити експорт зброї до України, — до відповідного рішення швейцарських політиків підштовхують представники оборонно-промислового комплексу та настрої у суспільстві, пише Reuters.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", – заявляє Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP.

Новий збройний завод росії

6 лютого стало відомо, що росія та Іран обговорюють ймовірне будівництво нового заводу в рф, який матиме змогу виготовляти не менше 6000 БпЛА для війни, які стануть викликом для українських захисників.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росія могла придбати компоненти для ударних безпілотників у США через неефективність західних санкцій проти Ірану та рф.

Обстріл Харківщини

Ввечері 6 лютого ворог поцілив у будівлю поліклініки у Вовчанську Харківської області, також зачепило автівки.

"Гвардія наступу" поповнюється

2 лютого в МВС почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій, — кожен бажаючий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися, пройти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку.

Вже подали заявки більше 8 тисяч добровольців, найбільше, — в Нацгвардію. З кожним буде проведена співбесіда, військово-лікарняна комісія, перевірки фізичних, ментальних здібностей, тощо. Набір триватиме 60 днів.

Оперативно слідкувати за обстановкою на фронті можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут.